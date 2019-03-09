دو هزار پرونده در کمیسیون اصل ۹۰ رسیدگی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم هفته منابع طبیعی، حفاظت و قانون که ظهر شنبه با حضور سیده حمیده زرآبادی و داود محمدی نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی، محمد قاسمی دادستان قزوین، احمد زاده دادستان آبیک، فرخزاد معاون عمرانی استاندار، فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، اسداللهی مدیرکل منابع طبیعی استان، جمعی از دهیاران و مرتع داران در سالن جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد از فعالان عرصه منابع طبیعی استان تجلیل شد.

داود محمدی در این مراسم گفت: منابع طبیعی از سرمایه‌های ملی است که متأسفانه انسان‌ها با دست خود این منابع را از بین برده و تخریب کرده‌اند و امروز با چالش‌های جدی در حوزه آب و خاک مواجهیم.

وی بیان کرد: این سرمایه بین نسلی که با بی مسئولیتی برخی مشکل ساز شده باید بدرستی به آیندگان منتقل شود تا دچار بحران نشویم زیرا این ثروت‌ها فقط متعلق به ما نیست.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تشکل‌های مردمی ظرفیت بسیار خوبی هستند که می‌توانند به برنامه‌ها و اهداف اداره منابع طبیعی کمک کرده و دستاوردهای این حوزه را تقویت کند.

وی بیان کرد: بدون کمک مردم هیچ کاری پیش نمی‌رود و برای صیانت از منابع طبیعی بهترین راه فعال کردن جوامع محلی و استفاده از مشارکت روستاییان و مردم شهرهاست.

کمیسیون اصل ۹۰ در احقاق حقوق مردم جدی است

محمدی با اشاره به مشکلات ناشی از گرانی خودرو یادآور شد: تنها جایی که روی گرانی بویژه خودرو متمرکز شده فقط کمیسیون اصل ۹۰ است و تاکید داشته‌ایم که خودرو سازان به تعهدات خود عمل کنند.

وی بیان کرد: خودروسازان را مکلف کردیم تولیدات خود را بالا ببرند که از ۵۰۰ دستگاه به ۲ هزار دستگاه رسیده اما در این میان باید مردم هم همراهی کنند و در شرایطی که قیمت خودرو غیر متعارف افزایش یافته نباید در ۳۰ دقیقه سایت از هجوم خریدار بسته شود.

رسیدگی به دو هزار پرونده در سه سال گذشته

محمدی بیان کرد: یکی از فعالیت ترین کمیسیون‌های مجلس همین کمیسیون اصل ۹۰ است به طوری که در سه سال گذشته بیش از دو هزار پرونده رسیدگی شده است.

وی اظهار داشت: مباحث زیادی داریم و بیشترین گزارش و پرونده‌ها به اصل ۹۰ رسیده و آنقدر حجم کار بالاست که یک زمان پیشنهاد دادیم تا این کمیسیون به دیوان تبدیل شود

تا اختیار بیشتری داشته باشد که شورای نگهبان موافقت نکرد.

محمدی افزود: مهمترین وظیفه ما گوشزد کردن به بالاترین مرجع، اطلاع رسانی عملکرد دستگاه‌ها و در نهایت ارجاع پرونده به دستگاه قضائی است و بیش‌تر از این اختیاری نداریم اما با جدیت اعلام می‌کنیم که در این دوره کمیسیون بسیار فعال‌تر از گذشته بوده است.

وی اضافه کرد: نمایندگان مجلس به امور معیشتی مردم توجه جدی دارند و ما هم در کمیسیون حساس هستیم اما در بخش افزایش حقوق با چالش‌های جدی روبرو هستیم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی یاد آورشد: پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق‌ها کمی غیر عادلانه بود زیرا افرادی که حقوق‌های بالا دریافت می‌کردند شاید تا ۴ میلیون تومان هم افزایش شامل آنها می‌شد اما افراد کم درآمد دچار زیان می‌شدند لذا با جدیت ایستادیم و گفتیم ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان به همه حقوق‌ها اضافه شود که هم بار مالی کمتری داشته باشد و هم عدالت تا حدودی برقرار شود.

وی اظهار داشت: ۵ هزار میلیارد تومان برای همسان سازی حقوق بازنشستگان در مجلس پیش بینی کردیم و دو هزار میلیارد تومان برای مطالبات فرهنگیان تا بتوانیم کمکی به معیشت افراد کم درآمد کنیم و در این زمینه بیشترین تذکر را دادیم.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: نمایندگان از مردم حکم گرفته‌اند و وظیفه دارند از حقوق آنها دفاع کنند و ما هم در این مسیر جدی هستیم.

در این مراسم از فعالان عرصه‌های منابع طبیعی و بازنشستگان تجلیل شد.