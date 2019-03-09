حجت الله علی عسگریان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بررسی نقشه‌های هواشناس بیانگر فعالیت سامانه بارشی بر روی استان طی ۲۴ ساعت آینده است.

وی بیان داشت: بر این اساس امروز در اکثر مناطق استان شاهد بارش برف و باران، کاهش دید افقی، گاهی وزش باد شدید و در برخی مناطق توفان لحظه‌ای (در مناطق مرکزی و شرقی تر همراه با گردو خاک) خواهیم بود.

کارشناس مسئول پیش بینی اداره کل هواشناسی اصفهان تصریح کرد: این موج ناپایدار تا اوایل وقت یکشنبه از مناطق شرقی استان عبور خواهد کرد و طی روز یکشنبه جو نسبتاً پایداری پیش بینی می‌شود.

وی با بیان اینکه دمای هوا طی ۲۴ ساعت آینده در اکثر مناطق استان بین ۶ تا هشت درجه کاهش خواهد داشت، ادامه داد: امروز افزایش ابر، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید و گردو خاک و بارش باران و در برخی مناطق برف پیش بینی می‌شود.

علی عسگریان با اشاره به اینکه امروز هوای اصفهان صاف تا قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد پیش بینی شده است، ادامه داد: برای روز دوشنبه هوای اصفهان کمی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد ثبت شده است.