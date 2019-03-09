کمتر از یک درصد جرائم کل کشور متعلق به کردستان است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عبدالله فاتحی ظهر امروز شنبه در جلسه شورای پیشگیری از حوادث اجتماعی چهارشنبه آخر سال معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان کردستان، اظهار داشت: مشارکت همه دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و نظامی و مشارکت‌های مردمی به گونه‌ای پیش رفته که در حال حاضر در این استان شاهد جرایم خشن مانند سرقت‌های مسلحانه نیستیم و ۵۵ درصد سرقت‌های به وقوع پیوسته نیز خرد هستند.

وی افزود: با توجه به اینکه فرهنگ مردم کردستان به گونه‌ای است که مخالف جرم هستند و طالب برقراری امنیت و آسایش هستند، سعی داریم با فرهنگ سازی و آگاهی بخشی بیشتر به مردم این یک درصد را نیز به حداقل برسانیم.

معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به جشن‌های نوروزی اشاره کرد و ادامه داد: هر ساله با توجه به شروع جشن‌های نوروزی و بحث چهارشنبه آخر سال متأسفانه شاهد رفتارهای مخاطره آمیزی با مواد محترقه غیر استانداردی که در بازار وجود دارد هستیم و حوادث و مشکلات خاصی به وقوع می‌پیوندد.

فاتحی یادآور شد: خوشبختانه با برنامه‌های فرهنگی که در سطح جامعه و مدارس در طول سال انجام می‌گیرد آمارهای تلفات ناشی از این مخاطرات هر سال نسبت به سال قبل آن کاهش می‌یابد و امیدواریم امسال نیز شاهد کاهش این آمارها باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به پیشگیری از وقوع جرایم در ایام نوروز اشاره کرد و بیان کرد: امسال نیز مانند سال‌های گذشته کارهای مدونی در راستای پیشگیری از وقوع جرم در ایام نوروز پیش بینی شده است.

معاون اجتماعی فرماندهی نیروی انتظامی استان کردستان گفت: ازدیاد گشت‌های شهری، حضور با لباس‌های مشخص در سطح شهر و عدم مراجعه به افراد سابقه دار در این ایام از مهمترین کارهای پلیس است.

فاتحی اظهار داشت: نگاه پلیس به مناسبت‌ها و جشن‌های ویژه با حضور حداکثری در سطح شهر به معنای تقابل با مردم نیست بلکه در راستای تعامل با مردم و حفظ امنیتی شهروندان است.

وی در پایان سخنان خود اظهار داشت: طی چند سال گذشته کارهای فرهنگی بزرگی توسط پلیس در جامعه صورت گرفته و علیرغم اینکه ما به هیچ عنوان مخالف شادی مردم نیستیم اما اگر در این برنامه‌ها مزاحمت‌هایی رقم خورد با آنها برخورد می‌کنیم.