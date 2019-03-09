به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، رئیس جمهور امروز (شنبه) در دیدار «اِلمار ممدیارف»، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان روابط ایران و جمهوری آذربایجان در بخش‌های گوناگون را رو به توسعه دانست و بر ضرورت تلاش در راستای گسترش بیش از پیش مناسبات و همکاری‌های تهران – باکو تأکید کرد.

وی با ابراز خرسندی از توسعه روابط و تحرک مثبتی که در همکاری‌های دو کشور ایجاد شده است، گفت: اراده مسئولان جمهوری اسلامی ایران بر گسترش و تقویت بیش از پیش مناسبات همه جانبه با جمهوری آذربایجان است.

روحانی با بیان اینکه طرح‌ها و پروژه‌های مهمی با همکاری دو کشور در حال اجرا است به افتتاح راه‌آهن قزوین – رشت اشاره کرد و افزود: پروژه راه‌آهن رشت – آستارا نیز گامی مهم برای منطقه و در راستای منافع دو ملت است و امیدواریم عملیات اجرای آن هر چه سریع‌تر آغاز شود.

رئیس جمهور همکاری دو کشور در زمینه احداث سد و نیروگاه و همچنین در زمینه انرژی را حائز اهمیت دانست و بر ضرورت تلاش برای اجرا و عملیاتی شدن توافقات فی‌مابین در این راستا تأکید کرد.

وی خاطر نشان کرد: ایران و آذربایجان در موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی همواره ایجاد صلح و ثبات همراه با احقاق حقوق را دنبال می‌کنند.

رئیس جمهور با اشاره به ضرورت تلاش در راستای تقویت روابط و همکاری سه جانبه ایران، آذربایجان و روسیه، اظهار داشت: پروژه‌های گوناگونی در منطقه وجود دارد که می‌توانیم آنها را به صورت سه‌جانبه و چندجانبه دنبال کنیم و مسئولان دو کشور با افزایش تعاملات باید در راستای توسعه و گسترش بیش از پیش این همکاری‌ها تلاش کنند.

«اِلمار ممدیارف»، وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار با اشاره به روابط برادرانه و رو به گسترش دو کشور گفت: هیچ مانع و مشکلی در مسیر توسعه روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تهران – باکو وجود ندارد.

وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان احداث پروژه راه‌آهن مشترک رشت – آستارا را به عنوان پروژه‌ای مهم و استراتژیک در منطقه دانست و افزود: با اجرای این خط آهن روسیه، جمهوری آذربایجان و ایران بهم مرتبط شده و ایران نیز از طریق گرجستان به دریای سیاه وصل خواهد شد.

ممدیارف همکاری‌های ایران و آذربایجان در بخش‌های گوناگون از جمله دریای خزر و احداث سد و نیروگاه را حائز اهمیت دانست و گفت: با عملیاتی شدن توافقات و اجرای طرح‌ها و پروژه‌های مشترک روابط اقتصادی و تجاری فی‌مابین بیش از پیش توسعه خواهد یافت.

وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان در این دیدار دعوتنامه رسمی الهام علی‌اف رئیس جمهور آذربایجان برای شرکت دکتر روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در اجلاس جنبش عدم تعهد که سال آینده در باکو برگزار خواهد شد را تقدیم کرد.