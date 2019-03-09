اعضای مجمع معرفی شدند/ اعلام اسامی ۵ نامزد تایید شده

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کاراته، بر اساس اعلام محمد کاشانی، دبیر مجمع انتخابات فدراسیون کاراته، ذبیح الله پورشیب و هامون درفشی پور به عنوان نماینده ورزشکاران مرد، حمیده عباسعلی به عنوان نماینده ورزشکاران زن، موسی جعفری به عنوان نماینده داوران، سیدشهرام هروی به عنوان نماینده مربیان و تیم‌های پاس و دانشگاه آزاد به عنوان نمایندگان باشگاه‌ها معرفی شدند.

همچنین احمد شقاقی، علی محمد صفانیا، حسین مطیعی نقندر، هومان عسگری و سید کامران هروی تاکنون به عنوان ۵ کاندیدای تأیید شده برای حضور در مجمع معرفی شدند.

اسامی سایر نامزدهای باقی مانده در صورت اعلام مراجع ذیصلاح متعاقباً اعلام می‌گردد.