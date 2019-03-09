محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هوای قم طی امروز ابری همراه با بارش برف و باران و در ارتفاعات بارش‌ها به صورت برف است که به تدریج همراه با کاهش ابر و در برخی ساعات وزش باد نسبتاً شدید خواهیم داشت.

وی گفت: هوای این استان در روز یکشنبه صاف تا قسمتی ابری گاهی همراه با وزش باد پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان قم افزود: هوای قم در روز دوشنبه قسمتی تا نیمه ابری گاهی همراه با وزش باد خواهد بود.

وی گفت: حداقل دمای هوای امروز چهار درجه و حداکثر هشت درجه، حداقل دمای هوای قم در روز یکشنبه صفر درجه و حداکثر ۱۶ درجه و حداقل دمای هوای قم در دوشنبه سه درجه و حداکثر ۱۷ درجه خواهد بود.

ترابیان اظهار کرد: سرعت وزش باد امروز بین ۳۵ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت با جهت غربی، یکشنبه بین ۲۰ تا ۳۵ کیلومتر بر ساعت با جهت غربی و دوشنبه بین ۲۰ تا ۳۵ کیلومتر بر ساعت با جهت غربی است.

وی گفت: میزان بارش باران طی ۲۴ ساعت گذشته در جعفریه ۱۴ و ۲ دهم میلی متر، جمکران ۲۴ و ۲ دهم میلی متر، کوه سفید ۱۷ و ۶ دهم میلی متر، کهک ۳۱ و هشت دهم میلی متر، فدک ۲۶ و چهار دهم میلی متر، سلفچگان ۱۳ و هفت دهم میلی متر به صورت بارش برف و شهر قم ۱۰ و یک دهم میلی متر ثبت شده است.