حمید اعتباریان تهیه کننده در مورد اضافه شدن این صحنه ها به خبرنگار مهر گفت: "بعد از نمایش فیلم در جشنواره با توجه به واکنش مخاطبان، برای ارتباط بهتر آنها با فیلم، ضمن تغییر بعضی از دیالوگ ها، سکانسی جدید با حضور شخصیت های فیلم در آسایشگاه جانبازان و باز کردن گاو صندوق حامل پسر صاحب کارخانه ضبط کردیم. با افزوده شدن سکانس های جدید امیدواریم فیلم در اکران عمومی با استقبال مخاطبان روبرو شود. قصد داریم "سنگ، کاغذ، قیچی" را اردیبهشت 86 اکران کنیم."

فیلم سینمایی "سنگ، کاغذ، قیچی" هفتمین فیلم بلند سینمایی سعید سهیلی اثری اجتماعی با پس زمینه دفاع مقدس است. داستان به زندگی جوانی به نام جهانگیز می پردازد که بر اثر توطئه محسن زندانی می شود و پس از آزادی تصمیم به انتقام می گیرد. این اتفاق سرآغاز شرایط جدیدی می شود.

امین حیایی، اندیشه فولادوند، شهرام حقیقت دوست، نیلوفر خوش خلق و جمشید هاشم پور در این اثر بازی می کنند. همچنین سعید سهیلی فیلمنامه نویس، علی رضا زرین دست مدیر فیلمبرداری، ستار اورکی آهنگساز و حسن ایوبی تدوینگر فیلم هستند. این اثر محصول سیران فیلم است.