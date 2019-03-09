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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۳۰

دانشگاه رازی پیشتاز در مطالعات آمایش استان‌ها در کشور

دانشگاه رازی پیشتاز در مطالعات آمایش استان‌ها در کشور

سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: دانشگاه رازی کرمانشاه در به ثمر رساندن مطالعات آمایش استان‌ها در کشور پیشتاز بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، مطالعات آمایش سرزمین استان کرمانشاه، در نشست ارائه گزارش مطالعات آمایش این استان به کمیسیون تخصصی شورای آمایش کشور، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور مورد تأیید قرار گرفت.

در این نشست که با حضور مهدی پندار، رئیس امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور، رؤسا و کارشناسان آمایش سازمان‌های مدیریت و برنامه‌ریزی برگزار شد، سند مطالعات آمایش استان کرمانشاه ارائه شد.

جمال فتح اللهی مجری مطالعات آمایش سرزمین استان کرمانشاه با بیان این نکته که دانشگاه رازی تنها دانشگاه کشور است که توانسته مطالعات آمایش یک استان را به سرانجام برساند، به پتانسیل‌های موجود در دانشگاه اشاره کرد.

وی گفت: در این مطالعات بیش از ۵۰ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های سطح استان و کارشناسان متخصص مشارکت داشتند.

رئیس امور برنامه‌ریزی، نظارت و آمایش سرزمین سازمان برنامه و بودجه کشور نیز با بیان اینکه تاکنون ۲۶ استان مطالعات خود را تکمیل و ارائه کرده‌اند اعلام کرد: استان کرمانشاه به عنوان استان بیست و هفتم این سند را ارائه کرده است.

کد مطلب 4563231
زهرا سیفی

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