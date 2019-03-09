به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل کانون پرورش فارس، هجدهمین جشنواره نمایشنامه‌عروسکی با رویکرد نوآوری، خلاقیت، به کارگیری ایده‌های خلاق در نمایشنامه‌نویسی با توجه به نیاز امروز نوجوانان، نگاه ویژه به عنصر شگفتی و نوآوری که ویژگی اصلی نمایش‌عروسکی است و همچنین توجه به ساختار منسجم و درست وجوه دراماتیک نمایشنامه‌عروسکی مورد تأکید است.

تمام موضوعاتی که پتانسیل ارائه ارزشهای بومی و ملی را دارا هستند در این جشنواره جای خواهند گرفت.

پرداختن به میراث گران بهای تاریخی، فرهنگی و ادبی ایران (افسانه‌ها، داستان‌ها، اشعار، حماسه‌ها، رسوم و سنن بومی)، دغدغه، رؤیا، امیال و آرزوهای نوجوانان که ناگفته مانده است یا کمتر به آن پرداخته شده است، محیط زیست (در این بخش چالش‌های محیط زیست در ارتباط با خانواده و نوجوان مد نظر می‌باشد)، صلح و دوستی ونوآوری، تکنولوژی و سلامت شهری موضوعات این جشنواره را در بر می‌گیرد.

بر اساس این فراخوان، علاقه‌مندان تا ۲۰ اسفند سال جاری فرصت دارند که آمادگی خود را جهت شرکت در جشنواره اعلام و تا ۳۰ فروردین طرح، ایده یا نمایشنامه خود را همراه با طرح عروسک به دبیرخانه هجدهمین جشنواره نمایشنامه‌عروسکی واقع در اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان فارس ارسال کنند.