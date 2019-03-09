رفت و برگشت امیدهای استقلال به تمرین تیم امید

به گزارش خبرگزاری مهر، بعد از برگزاری مسابقات لیگ برتر در روزهای پنج شنبه و جمعه، ملی پوشان باشگاه‌های استقلال، سایپا و همچنین بازیکنان تیم‌های نساجی، ماشین سازی، صنعت نفت و سایر باشگاه‌ها نیز به اردوی تیم امید بازگشتند و در تمرین روز شنبه حضور یافتند.

این تمرین از ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه با حضور ۲۴ بازیکن در زمین شماره یک مرکز ملی فوتبال آغاز شد و اعضای کادر فنی با توجه به حضور نفرات بیشتر نسبت به تمرینات گذشته، برنامه‌های تاکتیکی خود را در دستور کار قرار داد. تمرینات دروازه بانان تیم امید نیز به شکل اختصاصی زیر نظر تونچی دنبال شد.

اعضای تیم امید بعد از ظهر امروز استراحت می‌کنند و ملی پوشان دو باشگاه سایپا و پیکان جهت حضور در مسابقه عقب افتاده لیگ همچنین ملی پوشان باشگاه‌های استقلال و ذوب آهن به منظور حضور در بازی‌های لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا به اردوی تیم‌های باشگاهی خود بازمی گردند.

انتظار می‌رود بعد از بازی‌های این هفته لیگ قهرمانان تمرینات امیدها با حضور کلیه نفرات به شکل کامل تا شروع مسابقات دنبال شود.