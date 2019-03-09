به گزارش خبرنگار مهر، سورنا ستاری امروز در مراسم انعقاد تفاهم نامه همکاری با شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) که در معاونت علمی و فناوری برگزار شد، گفت: خوشحال هستیم که همکاری خود را با شستا آغاز کرده ایم زیرا همواره در صدد هستیم که نوآوری را به شرکتهای بزرگ تزریق کنیم.

وی افزود: این شرکت سرمایه گذاری در صدد برآمده تا نوآوری را با همکاری شرکت‌های دانش بنیان وارد کار خود کند.

ستاری خاطر نشان کرد: این شرکت ظرفیت و پتانسیل بالایی در زمینه فعال سازی اکوسیستم نوآوری دارد.

وی با بیان اینکه اپراتوری که زیر نظر این شرکت فعالیت می‌کند می‌بایست در زمینه تولید محتوا نیز فعال شود بیان کرد: باید استارت آپ هایی در زمینه تولید محتوا با همکاری شستا شکل بگیرد.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهور افزود: شرکت تأمین سرمایه گذاری تأمین اجتماعی می‌تواند در زمینه‌های مختلفی با شرکتهای دانش بنیان تعامل داشته باشد.

وی با اشاره به فعالیت‌های شرکتهای دانش بنیان گفت: یکی از حوزه‌های مهم فعالیت شرکتها ی دارویی است؛ خوشبختانه در این زمینه اتفاقات خوبی رخ داده است به طوریکه تا پایان سال ١٠٠قلم دارو و مواد اولیه تا پایان سال به مرحله انعقاد قرار داد می رسند.