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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۵۰

برگزاری کارگاه آموزشی «نمایشنامه‌نویسی» در کانون پرورش فکری فارس

برگزاری کارگاه آموزشی «نمایشنامه‌نویسی» در کانون پرورش فکری فارس

شیراز- کارگاه آموزشی «نمایشنامه‌نویسی» ویژه مربیان ادبی، هنری و فرهنگی علاقه‌مند و فعال در حوزه فعالیت نمایش‌عروسکی فردا در شیراز آغاز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: ۲۵ نفر از مربیان علاقه‌مند از روز یکشنبه ۱۹ اسفند سال جاری به مدت ۳ روز در این کارگاه که با تدریس آتسا شاملو، نویسنده نمایشنامه کودک و نوجوان و کارشناس نمایشنامه‌ها و تئاتر کودک آفرینش‌های هنری و ادبی کانون همراه است، شرکت می‌کنند.

زهرا افتخاری، ادامه داد: مقدمه، عناصر داستان، ایده و مضمون، تمرین نوشتن خلاق، معماری درام، خوانش داستان‌ها و تحلیل برای نوشتن نمایشنامه، خلق فانتزی، بداهه‌نویسی، نگارش طرح اولیه نمایشنامه، نگارش نمایشنامه، خوانش نمایشنامه اول و تحلیل تصحیح نقاط ضعف نمایشنامه، نمایشنامه‌خوانی و نقد و تحلیل و پاسخ به سوالات شرکت‌کنندگان محتوای این دوره را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: دوره آموزشی «نمایشنامه‌نویسی» از ۱۹ تا ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۷ در اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان فارس برگزار می‌شود.

کد مطلب 4563254

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