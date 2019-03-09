به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان فارس ظهر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: ۲۵ نفر از مربیان علاقه‌مند از روز یکشنبه ۱۹ اسفند سال جاری به مدت ۳ روز در این کارگاه که با تدریس آتسا شاملو، نویسنده نمایشنامه کودک و نوجوان و کارشناس نمایشنامه‌ها و تئاتر کودک آفرینش‌های هنری و ادبی کانون همراه است، شرکت می‌کنند.

زهرا افتخاری، ادامه داد: مقدمه، عناصر داستان، ایده و مضمون، تمرین نوشتن خلاق، معماری درام، خوانش داستان‌ها و تحلیل برای نوشتن نمایشنامه، خلق فانتزی، بداهه‌نویسی، نگارش طرح اولیه نمایشنامه، نگارش نمایشنامه، خوانش نمایشنامه اول و تحلیل تصحیح نقاط ضعف نمایشنامه، نمایشنامه‌خوانی و نقد و تحلیل و پاسخ به سوالات شرکت‌کنندگان محتوای این دوره را تشکیل می‌دهد.

وی افزود: دوره آموزشی «نمایشنامه‌نویسی» از ۱۹ تا ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۷ در اداره کل کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان فارس برگزار می‌شود.