موزه علوم و فناوری منطقه کاشان به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین موزه علوم و فناوری منطقه کاشان و آران و بیدگل با نام باشگاه علم و فناوری باقرالعلوم (ع) وابسته به مؤسسه صالحون با حضور جمعی از مسئولین، روحانیون، خانواده شهدا و مردم شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل به بهره برداری رسید.

نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس در حاشیه افتتاح موزه علم و فناوری حضرت باقرالعلوم (ع) بیدگل ضمن اشاره به افتتاح این موزه اظهار داشت: در این موزه دانش آموزان می‌توانند علومی که فرا می‌گیرند به عینه لمس کنند و بر همین اساس بسیاری از علوم تئوری را می‌توانند به صورت عملی درک کنند که این مهم در فراگیری دانش نقش بسزایی دارد.

سید جواد ساداتی نژاد افزود: اهمیت این کار زمانی بهتر مشخص می‌شود که بدانیم این موزه توسط یک گروه مردمی به وجود آمده است چراکه مؤسسات خیریه بیشتر در حوزه کمک به نیازمندان ورود پیدا می‌کنند.

وی این اقدام را نشانه فرزانگی مردم خطه آران و بیدگل دانست و ابراز داشت: این نگاه جای ستایش دارد که جوانان این مرز و بوم به صورت خودجوش و بدون چشمداشت در ارتباط با کمک دولتی در راستای تحقق چنین هدف بلندی تمام تلاش و امکانات خود را به کار گرفتند و این مهم موجب شد تا به اهداف خود برسند.

به گزارش مهر، موزه‌های علوم و فناوری در دنیا به مراکزی اطلاق می‌گردد که در آن وسایل و تجهیزات کمک آموزشی برای انتقال مفاهیم و قوانین علمی برای عموم مخصوصاً دانش آموزان گردآوری شده است و در این مراکز بازدیدکنندگان ضمن کار کردن با وسایل و تجهیزات، کاربردهای عملی قوانین علمی را فرا می‌گیرند.

موزه علوم و فنون شهرستان آران و بیدگل نخستین موزه علم و فناوری در کشور است که توسط یک سازمان مردم نهاد دایر و مقدمات مربوط به اخذ مجوز از اداره میراث شهرستان آران و بیدگل، کار طراحی، ساخت و تجهیز این موزه علمی از سال ۹۲ آغاز شده و راه اندازی این مجموعه تاکنون هزینه‌ای بالغ بر پنج میلیارد ریال را در برداشته که توسط کمک‌های خیرین و مؤسسه صالحون تأمین شده است.

الکترونیک، الکتروفیزیک، الکتریسیته، الکتروشیمی، لیزر و اپتیک، آسمان نما و نجوم، کارگاه طراحی و ساخت و بخش آشنایی با وسایل و مهندسی معکوس از جمله بخش‌های موزه علم و فناوری آران و بیدگل است و علاقه مندان می‌توانند از این موزه که در میدان پلیس جنب پارک زیتون شهرستان آران و بیدگل واقع شده، بازدید کنند.