سرهنگ حمید کیانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی هرگونه خرید فروش ارز در فضای مجازی حتی صرافی‌های مجاز ممنوع است، تصریح کرد: لذا هرگونه خرید و فروش ارز در این ایام در فضای مجازی و یا در بستر شبکه‌های اجتماعی صورت بگیرد امری غیر قانونی بوده و به احتمال بسیار زیاد از سوی مجرمان سایبری صورت می‌گیرد.

وی تاکید کرد: شهروندانی که قصد مسافرت به خارج از کشور را دارند حتماً برای تهیه ارز به صرافی‌هایی که مورد تأیید بانک مرکزی هستند، مراجعه نمایند و از خرید و فروش ارز در فضای مجازی خودداری کنند.

رئیس اداره تشخیص جرایم مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا احتمال گرفتار شدن در دام فیشینگ را یکی از موارد مجرمانه در معاملات ارزی در بستر فضای مجازی دانست و گفت: در پی ترفند فروش ارز در بستر فضای مجازی، مجرمان سایبری با شگرد فیشینگ اطلاعات بانکی شما سرقت کرده و از حساب بانکی شما برداشت غیر مجاز خواهند کرد.

سرهنگ کیانی ادامه داد: احتمال فروش دلار تقلبی نیز دور از انتظار نیست و در پی این امر نه تنها سرمایه شما به سرقت رفته است بلکه به همراه داشتن این دلارهای تقلبی خصوصاً در کشورهای دیگر می‌تواند برای شما دردسر آفرین باشد.

این مقام مسئول همچنین در خصوص خرید کارت‌های اعتباری مثل مستر کارت برای مسافرت‌های خارجی نوروزی هشدار داد و گفت: احتمال فیشینگ بودن درگاه‌های بانکی فروش اینگونه کارت‌ها وجود دارد.

رئیس اداره تشخیص جرایم مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتا ناجا یادآور شد: به نام بودن اینگونه کارت‌ها برای فرد یک ضررورت است و در صورتی که کارت اعتباری شما به نام شما نباشد می‌تواند در خارج از کشور برای شما مشکلاتی فراهم کند، مثلاً سرقتی بودن کارت مطرح می‌شود که مجازات آن مطابق قوانین هر کشور فرق دارد.

وی فروش کارت‌های اعتباری جعلی در این خصوص در بستر فضای مجازی را با توجه به مسافرت‌های نوروزی بعید ندانست و افزود: حتماً برای تهیه خرید ارز یا کارت‌های اعتباری به صرافی‌های مجاز مراجعه نمائید و حتماً مراحل قانونی را در تهیه کارت‌های اعتباری مد نظر داشته باشید تا در طول مسافرت خود در خارج از کشور با مشکل مواجه نشوید.