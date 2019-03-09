به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی سید محمدعلی علوی گرگانی به مناسبت روز گرامی داشت شهدا در دیدار با مدیرکل و معاونان و رؤسای مناطق بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم گفت: شهدا و خانواده معظم شهدا شاهرگ انقلاب اسلامی هستند که با ایثار و نثار جان خویش به جامعه اسلامی حیات دوباره بخشیدند.

وی تأکید کرد: خانواده شهدا با گذشت از فرزندان، همسران و برادرانشان در راه خدا ایثار کردند، شهدا از انسان‌های شایسته و نافع برای جامعه بودند، ایشان زبانزد و مورد غبطه همه انسان‌ها هستند و امروز بعد از ۴۰ سال از انقلاب نامشان جاودان است.

استاد سطوح عالی حوزه با گرامی داشت روز بزرگداشت شهدا عنوان کرد: خداوند ایمان را در کنار عمل صالح قرار داده، ایمان بدون عمل صالح بی فایده است و عکس آن نیز صادق است، شهدا هر دو را داشتند، خداوند محبت شهدا را در دل‌ها قرار داده است.

آیت الله علوی گرگانی افزود: خوشا به حال خانواده شهدا که عزیزانشان را در راه خدا تقدیم کردند، امروز این خانواده‌ها در خط شهدا قرار دارند و اگر توفیق عمل صالح کسب کنند، آینده درخشانی خواهند داشت.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم در این دیدار، خدمت به خانواده معظم شهدا را مدال افتخاری برای خادمان به شهدا دانست و افزود: دیدار با ۸ هزار نفر از خانواده معظم شهدا و ایثارگران طی امسال از اقدامات صورت گرفته است.

وی به دیگر برنامه‌های فرهنگی اشاره کرد و افزود: ارائه برنامه آموزشی و مشاوره‌ای برای ۸ هزار نفر، ارائه برنامه‌های قرآنی و میزبانی از خانواده‌های شهدا و ایثارگران قرآنی سراسر کشور از دیگر اقدامات می‌باشد.

وی افزود: استان قم ۶ هزار شهید، بیش از ۱۱ هزار جانباز و ۵۹۰ آزاده در راه دفاع از اسلام تقدیم نموده است.