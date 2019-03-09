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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۲۵

مدیر کل هواشناسی خبرداد:

فعالیت سامانه بارشی در فارس تا دوشنبه/ بارش برف در مناطق سردسیر

فعالیت سامانه بارشی در فارس تا دوشنبه/ بارش برف در مناطق سردسیر

شیراز- مدیر کل هواشناسی فارس گفت: براساس تحلیل آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی ، امروز سامانه بارشی در نیمه شمالی و مرکزی استان فعال است.

مسعود دهملایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت جوی استان فارس افزود: از امروز سامانه بارشی در نیمه شمالی و مرکزی استان شروع و تا روز دوشنبه ادامه دارد.

دهملایی پیامد آن بارش باران گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی و در ارتفاعات و مناطق سردسیر بارش برف عنوان کرد.

وی ادامه داد: این بارش‌ها سبب کاهش دید و لغزندگی جاده‌های کوهستانی می‌شود.

دهملایی اظهار داشت: روز یکشنبه و دوشنبه کاهش نسبی دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.

وی در خصوص وضعیت جوی شهرستان شیراز در روز شنبه گفت: در شهرستان شیراز به تدریج کاهش ابر همراه با بارش پراکنده و گاهی وزش باد شدید داریم.

کد مطلب 4563276

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