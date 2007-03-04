به گزارش خبرنگار مهر، در فیلم سینمایی "مزرعه نهر سرد" به کارگردانی مایک فیگیس، دنیس کوئید، شارون استون، استفن دورف، جولیت لوئیس و کریستوفر پلامر بازی می‌کنند. این فیلم در سال 2003 با درجه ‌R در 118 دقیقه ساخته شد و 21 میلیون دلار در آمریکا فروش داشت.









شارون استون و دنیس کوئید در صحنه‌ای از "مزرعه نهر سرد"

فیلم "مزرعه نهر سرد" محصول مشترک آمریکا، کانادا و بریتانیا است و داستان تیلسن و خانواده او را روایت می‌کند که از شهر خود به خانه‌ای بزرگ و قدیمی در حومه شهر نقل مکان می‌کنند. در آن خانه قدیمی عکس‌ها و فیلم‌های خانواده‌هایی که قبلاً در آنجا زندگی می‌کردند و همچنین یک کتاب نقاشی وجود دارد که در همان ابتدای اسباب‌کشی با آن روبرو می‌شوند و ...

مایک فیگیس بریتانیایی 59 سال دارد. او خالق فیلم "تایم کد" است و برای فیلم "ترک لاس وگاس" در 1996 نامزد اسکار بهترین کارگردان و فیلمنامه و برای "ارتباط یک شبه" در سال 1997 نامزد شیرطلایی بهترین فیلم ونیز شد.

فیلم سینمایی "تاریک" هم در ایام نوروز از شبکه تهران پخش می‌شود. این فیلم محصول هندوستان در سال 2005 است. "تاریک" به کارگردانی و نویسندگی سانجیا لیلا بانسالی ساخته شد و آمیتاب باچان، رانی موکرجی، شرناز پاتل، آی شا کاپور و داهارتیمان چاتری جی در آن بازی کردند. زمان اصلی این فیلم 112 دقیقه و ژانر آن درام است.

داستان این فیلم درباره خانواده مکلنی است. آنها صاحب دختری می شوند و نام او را میشل می گذارند، اما میشل یک بچه طبیعی نیست و هر چه بزگتر می‌شود بر نگرانی‌های پدر و مادرش می‌افزاید. او کر و لال است و ناتوانی ذهنی نیز دارد. آنها تصمیم می‌گیرند یک مربی برای آموزش او استخدام کنند و ...