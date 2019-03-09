اجرای طرح عملیاتی مرصاد ۳۶ در کاشان/۴۱۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، پلیس با اجرای طرح‌های برنامه‌ریزی شده در راستای ارتقای نظم و امنیت تمام تلاش خود را به کار می‌گیرد و بر همین اساس آخرین طرح اجرا شده در کاشان با نام مرصاد ۳۶ عملیاتی شد.

سرهنگ علی پورکاوه با اعلام این خبر اظهار داشت: طرح مرصاد ۳۶ با هدف کنترل سارقین و کشف اموال مسروقه، شناسایی و دستگیری فروشندگان مواد مخدر در سطح خرد و کلان، شناسایی و دستگیری تهیه کنندگان و فروشندگان مواد محترقه در پایان سال و مخصوصاً چهارشنبه آخر سال اجرا شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان از دستگیری ۲۹ سارق حرفه‌ای در این شهرستان به دنبال اجرای طرح عملیاتی مرصاد ۳۶ خبر داد و ابراز داشت: در اجرای این طرح ۴۱۰ کیلو و ۷۵۰ گرم انواع مواد مخدر آماده عرضه کشف و ضبط شد.

کشف و ضبط بیش از ۲۴۹ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش تقریبی ۷۰۰ میلیون ریال

وی از کشف و ضبط بیش از ۲۴۹ هزار نخ سیگار قاچاق به ارزش تقریبی ۷۰۰ میلیون ریال خبر داد و گفت: در نتیجه اجرای طرح عملیاتی مرصاد ۳۶ پنج دستگاه موتورسیکلت و یک دستگاه خودرو مسروقه، ۲۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق و مقادیر قابل توجهی اموال مسروقه کشف و ضبط شد.

پورکاوه با بیان اینکه ۱۸ نفر از فروشندگان مواد مخدر با اجرای این طرح در کاشان دستگیر شدند، افزود: ۱۳ معتاد متجاهر، سه نفر قاچاقی حمل سوخت قاچاق، یک نفر به اتهام قاچاق مواد مخدر، دو نفر به اتهام قاچاق مواد دخانی و ۲۹ سارق شناسایی و دستگیر شدند.

نیروی انتظامی مبارزه با مواد مخدر را یکی از اولویت‌های اول خود قرار داده است

وی با بیان اینکه نیروی انتظامی در سال جاری مبارزه با مواد مخدر را به عنوان یکی از اولویت‌های اول خود قرار داده است، گفت: از آنجا که مواد مخدر با دیگر جرایم مرتبط است پلیس شبانه روز در این عرصه تلاش می‌کند اما لازم است علاوه بر اینکه خانواده‌ها مراقب فرزندانشان باشند تا در دام این باندها گرفتار نشوند دستگاه‌هایی نیز که می‌توانند در این حوزه مؤثر باشند کمک کنند تا بتوانیم میزان تقاضا را کاهش دهیم.