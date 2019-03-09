صیانت از منابع طبیعی نیازمند مدیریت یکپارچه و منسجم است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم هفته منابع طبیعی، حفاظت و قانون با حضور داوود محمدی، سیده حمیده زرآبادی نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی، محمد قاسمی دادستان قزوین، احمد زاده دادستان آبیک، فرخزاد معاون عمرانی استاندار، فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، جمعی از دهیاران و مرتع داران در سالن جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد.

سیده حمیده زرآبادی در این مراسم گفت: قوانین در تثبیت منابع طبیعی نقش پر رنگی دارد اما به نظر می‌رسد نیازمند بازنگری و اصلاح برخی قوانین قدیمی هستیم.

وی افزود: آخرین قانون جامع مربوط به سال ۴۶ است البته یک سری جرایم مصوب شد اما ریشه اصلی مشکلات کشور ریشه در قوانین جامع و کامل است.

کمترین مراجعه ما برای قوانین است

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: کمترین مراجعه مردم به ما در خصوص قوانین است اما برای کارهای خدمات و اشتغال و وام و سایر موارد بیشترین مراجعه را داریم که این رویکرد ایراد دارد و باید مطالبه مردم بیشتر همین قوانین و بازنگری‌ها و جامعیت و خلاء های قانونی باشد.

وی اضافه کرد: برای اصلاح قوانین نیازمند بازنگری هستیم و باید نگرش به روز داشته باشیم و در شرایطی که هر ۱۲ سال قوانین مرتعداری به روز می‌شد اما مدتهاست با یک قانون مصوب کار می‌کنیم که جوابگوی نیازها نیست.

نبود مدیریت یکپارچه در صیانت از منابع طبیعی

زرآبادی گفت: نبود یکپارچگی در مدیریت از مشکلاتی است که پیامدهای آن برای کشور هزینه دارد و برای نمونه وقتی یک پروژه ملی مانند جاده قزوین، الموت به تنکابن را بدون مطالعه زیست محیطی آغاز می‌کنیم و پس از چند سال متوقف می‌شود نشان می‌دهد در این زمینه یکپارچگی نیست.

وی اضافه کرد: تشکل‌های مردم نهاد بهترین گزینه برای کمک به اجرای طرح‌ها هستند و پل مشارکت مردمی با نظام محسوب می‌شوند و اگر مردم در طرح‌ها مشارکت کنند یه نتایج خوبی میرسیم.

زرآبادی گفت: طرح کاداستر چند سالی است در دستور کار قرار گرفته و خوشبختانه قزوین در این عرصه خوب عمل کرده که تکمیل و تسریع آن می‌تواند به مشخص شدن

اراضی ملی و خصوصی کمک کند.

نماینده قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: آمایش سرزمین بسیار مهم است و در اجرای طرح کاد استر نیازمند مدیریت یکپارچه هستیم اما خیلی از مسائل مربوط به

اراضی نیازمند همکاری و هماهنگی است.

وی اظهار داشت: به نظر می‌رسد هماهنگی بین دستگاه‌ها برای حل مشکلات مردم باید تقویت شود و همه منابع طبیعی را همراه خود بدانند تا بتوانیم کارهای بزرگی را محقق کنیم و از منابع خدادادی صیانت شود.

زرآبادی گفت: محیط زیست و منابع طبیعی متعلق به همه مردم است و نباید امور آن را مربوط به یک یا چند اداره دانست بلکه زمین متعلق به آیندگان است و همه لازم است

مراقب محیط زیست باشیم و از آن صیانت کنیم.

وی بیان کرد: همه مردم باید خود را مانند سفیرانی بدانند که اهمیت صیانت از منابع طبیعی را در جامعه ترویج می‌کنند.

در ادامه از فعالان نمونه عرصه‌های منابع طبیعی استان تجلیل شد.