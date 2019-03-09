به گزارش خبرگزاری مهر، حمید لطف‌اللهیان ظهر شنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: به مانند سالیان گذشته در آخرین روزهای اسفند جشن خانه تکانی شهری به منظور نظافت و پاکسازی عیدانه شهر برگزار می‌شود تا همپای طبیعت در تغییر به زیبایی‌ها پیش قدم باشیم.

وی افزود: با به کار گیری حداکثر تجهیزات قدم در پاکسازی و زیباسازی شهر برای شهروندان و مسافران گذاشتیم تا با نهایت سادگی نوروز را جشن گرفته و از میهمانان نوروزی استقبال کنیم.

شهردار اردبیل ادامه داد: با فعالیت نیروهای خدمات شهری و تجهیزات کامل شهر برای ورود مسافران و گردشگران آماده شده و بدین منظور مکان‌های اقامتی و نمازخانه و سرویس بهداشتی اردبیل در مناطق مختلف مجهز خواهند شد.

شهردار اردبیل یادآور شد: بیش از ۲۰۰ دستگاه خدمات شهری اعم از ماشین‌های رفت و روب، برداشت زباله، کمپرس و.... از امروز در سطح شهر فعال شده و پاکسازی شهر را انجام خواهند داد.

وی با بیان اینکه بیش از ۵۰ طرح دیگر در قالب استقبال از نوروز توسط شهرداری اردبیل برگزار می‌شود، اضافه کرد: مراسم روز درختکاری نیز روز یکشنبه ۱۹ اسفند ساعت ۱۰ صبح در فرهنگسرای بانوان برگزار شده و از عموم شهروندان دعوت می‌شود تا در این مراسم حضور به هم رسانند.

شهردار اردبیل همچنین از کاشت گل‌های بهاری در میادین و خیابان‌های شهر خبر داد و یادآور شد: پیاده راه شیخ صفی نیز نورپردازی شده و کاشت گل‌های بهاری در این محدوده تداوم خواهد یافت تا گذر فرهنگی هنری اسفریس در عید نوروز تقدیم شهروندان و گردشگران شود.

وی همچنین از برگزاری جشن همگانی به مناسبت بزرگداشت روز شهدا در منطقه نمونه گردشگری شورابیل خبر داد و افزود: این جشن روز ۲۴ اسفندماه برگزار می‌شود.