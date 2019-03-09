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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۵۴

فرمانده انتظامی گلستان:

سارق حرفه ای با ۳۲ فقره سرقت در گرگان دستگیر شد

سارق حرفه ای با ۳۲ فقره سرقت در گرگان دستگیر شد

گرگان- فرمانده انتظامی گلستان از دستگیری سارق حرفه ای با ۳۲ فقره سرقت در گرگان خبر داد.

سردار علی اکبر جاویدان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وقوع انواع سرقت در گرگان رسیدگی به این موضوع و دستگیری سارق در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: پس از یک سری اقدامات پلیسی و بررسی شیوه سرقت ها ماموران نیروی انتظامی موفق به شناسایی سارق شدند و در نهایت با هماهنگی با مقام قضایی در یک عملیات غافلگیرانه سارق را در مخفی گاه خود دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی گلستان با بیان اینکه متهم پس از دستگیری منکر ارتکاب به هر گونه جرمی شد، تصریح کرد: این متهم پس از مواجه شدن با مستندات پلیس چاره ای جز اعتراف نداشت و به ۳۲ فقره سرقت اعتراف کرد.

جاویدان ادامه داد: سرقت از منزل، قطعات خودرو، کیف قاپی و… از جمله سرقت هایی بود که این سارق به آنها اعتراف کرد.

وی با اشاره به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و ازدحام در مراکز خرید اظهار کرد: از مردم می خواهیم با توجه به نزدیک شدن به روزهای پایانی سال در مراکز خرید توصیه های پلیس را جدی گرفته و با رعایت نکات امنیتی از سرقت جلوگیری کنند.

کد مطلب 4563296

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