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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۴:۳۹

فرمانده انتظامی شهرستان آبادان خبر داد:

کشف و ضبط ۵ هزار نوع مواد محترقه در آبادان

کشف و ضبط ۵ هزار نوع مواد محترقه در آبادان

آبادان - فرمانده انتظامی شهرستان آبادان از کشف و ضبط پنج هزار نوع مواد محترقه در این شهر خبر داد.

سرهنگ سید محسن تقی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای پیشگیری از حوادث چهارشنبه‌سوری و جلوگیری از ورود آسیب‌های اجتماعی آن، پلیس اطلاعات و امنیت عمومی این فرماندهی با همکاری پلیس اماکن عمومی و کلانتری ۱۶ امیرکبیر در حین بازدید اماکن در بازار آبادان تعداد پنج هزار نوع مواد محترقه آتش زا را کشف و ضبط کردند.

وی افزود: دو متهم دستگیرشده دراین‌باره، در بازجویی‌های پلیسی اعتراف کردند که مواد محترقه را از شهرستان گناوه خریداری کرده و قصد فروش آنها را داشتند که توسط پلیس دستگیر شدیم.

وی ضمن هشدار به مخلان امنیت در چهارشنبه‌سوری اظهار کرد: از همشهریان عزیز می‌خواهیم ضمن هوشیاری و پرهیز از حرکات و رفتارهای خطرناک، مراقب اعمال هنجارشکن افراد بوده و در صورت لزوم مراتب را به طور سریع به واحدهای گشتی انتظامی و یا پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 4563298

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