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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۲۸

با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور؛

کارخانه بازیافت و ساماندهی سایت دفن پسماند یاسوج کلنگ زنی شد

کارخانه بازیافت و ساماندهی سایت دفن پسماند یاسوج کلنگ زنی شد

یاسوج- کارخانه بازیافت و ساماندهی سایت دفن پسماند یاسوج کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهردار یاسوج ظهر شنبه در آئین کلنگ زنی این پروژه گفت: ساخت این کارخانه با اعتبار ۳۱۰ میلیارد ریال اجرایی می‌شود.

نستهن مقدم افزود: این پروژه در ۲۰ هکتار ساخته می‌شود.

مقدم گفت: تحقق این طرح اشتغالزایی ۳۸ نفر را محقق می‌کند.

مقدم با تاکید بر اهمیت حفظ منابع و جلوگیری از بروز مشکلات زیست محیطی، خاطرنشان کرد: تحقق ماده ۵۰ قانون اساسی و کاهش آسیب به محیط زیست از محورهای اجرای طرح احداث کارخانه پسماند است.

وی افزود: شهر یاسوج رشد جمعیت بسیار بالایی دارد و روستاهای زیادی در اطراف شهر داریم که بار پوشش خدماتی آنها بر دوش مدیریت شهری است.

شهردار یاسوج تصریح کرد: احداث کارخانه بازیافت یک مطالبه عمومی بود که باید عملیاتی می‌شد.

مقدم گفت: روزانه بالغ بر ۲۰۰ تن زباله در شهر یاسوج و حومه تولید می‌شود.

مقدم همچنین بر فرهنگ سازی در تفکیک زباله و مدیریت مردم محور این حوزه تاکید کرد.

کد مطلب 4563307

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