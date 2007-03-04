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۱۳ اسفند ۱۳۸۵، ۱۰:۴۰

درجمع خبرنگاران عنوان شد:

خبر خوش مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس برای فرهنگیان و کارکنان دولت

خبر خوش مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس برای فرهنگیان و کارکنان دولت

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو هیات رئیسه کمیسیون بررسی کننده لایحه مدیریت خدمات کشوری در مجلس شورای اسلامی گفت: برای اجرای این لایحه پیشنهاد سه هزار میلیارد تومانی را در صحن علنی مجلس مطرح می کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم دلخوش درجمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که در جواب اعتراض فرهنگیان ، کارکنان دولت و بازنشستگان مبنی بر اختصاص نیافتن بودجه برای اجرای لایحه خدمات کشوری در بودجه سال آینده کل کشور چه اقدامی خواهید کرد، تصریح کرد:  کمیسیون اجتماعی مجلس برای اجرای این لایحه یک پیشنهاد سه هزار میلیارد تومانی را مدون کرده و در زمان بررسی لایحه بودجه تقدیم مجلس خواهد کرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون بررسی کننده لایحه خدمات کشوری و مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بدلیل اینکه این لایحه پیش از این با نظر مساعد دولت ومجلس تصویب شده پیش بینی می کنیم این پیشنهاد حتما رای بیاورد و در سال آینده شاهد اجرای آن و افزایش حقوق کارمندان دولت باشیم .

دلخوش خاطرنشان کرد: زمان اجرای این مصوبه اول سال 86 است و اگر از این تاریخ اجر نشود هر یک از کارکنان و یا بازنشستگان دولت می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.

کد مطلب 456331

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