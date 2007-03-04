خبر خوش مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس برای فرهنگیان و کارکنان دولت

به گزارش خبرنگار مهر، سید کاظم دلخوش درجمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که در جواب اعتراض فرهنگیان ، کارکنان دولت و بازنشستگان مبنی بر اختصاص نیافتن بودجه برای اجرای لایحه خدمات کشوری در بودجه سال آینده کل کشور چه اقدامی خواهید کرد، تصریح کرد: کمیسیون اجتماعی مجلس برای اجرای این لایحه یک پیشنهاد سه هزار میلیارد تومانی را مدون کرده و در زمان بررسی لایحه بودجه تقدیم مجلس خواهد کرد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون بررسی کننده لایحه خدمات کشوری و مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: بدلیل اینکه این لایحه پیش از این با نظر مساعد دولت ومجلس تصویب شده پیش بینی می کنیم این پیشنهاد حتما رای بیاورد و در سال آینده شاهد اجرای آن و افزایش حقوق کارمندان دولت باشیم .

دلخوش خاطرنشان کرد: زمان اجرای این مصوبه اول سال 86 است و اگر از این تاریخ اجر نشود هر یک از کارکنان و یا بازنشستگان دولت می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.