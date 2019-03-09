ایران ۸۰۶ تن مواد مخدر در سال ۲۰۱۸ کشف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ستاد مبارزه با مواد مخدر، سردار اسکندر مؤمنی که برای دیدار و رایزنی با همتایان روس خود به مسکو سفر کرده است این مطلب را با حضور در انستیتوی شرق شناسی روسیه و در جمع اعضای شورای امور بین الملل روسیه، اساتید و جمعی از افسران رابط کشورهای مقیم در مسکو عنوان کرد و اظهار داشت که ۱۸ تن از پرسنل دستگاه‌های مقابله‌ای ایران در این راه به شهادت رسیدند.

وی با استناد به گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) گفت: ایران به تنهایی ۷۶ درصد کشفیات جهانی تریاک، ۶۷ درصد کشفیات جهانی مرفین و ۱۷ درصد از کشفیات جهانی هروئین را به خود اختصاص داده است.

سردار مؤمنی افزود: سالانه حدود یک میلیارد دلار برای انسداد مرزها و مقابله با ترانزیت مواد مخدر در مبادی ورودی در شرق و خروجی در غرب هزینه می‌شود ضمن اینکه حدود سه هزار و ۸۱۱ نفر از بهترین نیروهای ایران در مقابله با این مساله جهانی در طول چهار دهه گذشته به شهادت رسیده‌اند.

دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران اظهار داشت که در نتیجه اقدامات مقابله‌ای و اثرگذار ایران، مسیرهای قاچاق از خشکی به دریا تغییر کرده است.

گفتنی است، ژنرال پلوتنیکوف رئیس مرکز تحلیل‌ها و اطلاعات علمی انستیتوی شرق شناسی روسیه نیز در این دیدار ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص فعالیت‌های علمی این مؤسسه اظهار داشت: نیروهای انتظامی ایران در مبارزه با قاچاق مواد مخدر از تمام نیروهای ائتلاف در افغانستان مؤثر تر و موفق تر عمل می‌کنند.

در این نشست دو طرف علاقه مندی خود را برای انجام تحقیقات مشترک در زمینه مواد مخدر و ارتباط آن با فعالیت‌های تروریستی و سایر موضوعات مرتبط نیز ابراز کردند.