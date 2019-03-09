قابلیت‌ هنرهای تجسمی در اردبیل مظلوم واقع شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رجبی ظهر شنبه در آئین تجلیل از اهالی فرهنگ، هنر و رسانه فعال در پوشش خبری هنرواره ملی انقلاب اسلامی، روایت ایرانی اردبیل تصریح کرد: با تعریف رویدادهای ملی و کشوری نسبت به تعریف و اطلاع رسانی توانمندی‌های استان در بخش هنرهای تجسمی اقدام کرد.

وی افزود: هنرواره ملی انقلاب اسلامی، روایت ایرانی که به میزبانی اردبیل برگزار می‌شود یکی از رویدادهای ارزنده در بخش هنرهای تجسمی کشور است که می‌تواند کمک حال این بخش باشد.

رجبی به حضور چهره‌های شاخص ملی هنرهای تجسمی در بخش‌های مختلف این رویداد فرهنگی اشاره و تصریح کرد: تاکنون دو هزار و ۶۷۶ اثر به دبیرخانه هنرواره ارسال شده که به ترتیب ۵۴۶ اثر با بیشترین تعداد به اردبیل و در ادامه ۴۶۳ اثر به تهران، ۲۴۱ اثر به آذربایجان شرقی و ۱۴۲ اثر به استان خراسان رضوی اختصاص دارد و از سایر استان‌ها نیز آثار متعددی به دبیرخانه ارسال شده است.

رئیس حوزه هنری استان با بیان اینکه در بخش عکس هزار و ۲۷۳ اثر ارسال شده است، افزود: به ترتیب بیشترین آثار از استان‌های آذربایجان شرقی، تهران و اردبیل ارسال شده است.

رجبی تعداد آثار بخش اینفوگرافیک را ۱۵۰ مورد برشمرد و یادآور شد: در این بخش بیشترین آثار از اردبیل، تهران و اصفهان به دست ما رسیده است؛ در بخش موشن گرافیک نیز ۱۹۴ اثر و بیشتر از استان‌های تهران، اردبیل و آذربایجان شرقی ارسال شد.

رئیس حوزه هنری استان به دریافت ۴۱۴ پوستر اشاره کرد و افزود: بیشترین آثار از اردبیل، تهران و لرستان به دبیرخانه واصل شده است.

رجبی تعداد اثر بخش تصویرسازی را ۶۹۵ مورد عنوان کرد و یادآور شد: بیشترین آثار از اردبیل، تهران و آذربایجان شرقی ارسال گردیده است.