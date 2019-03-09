سفرای جدید ایران در فرانسه و تاجیکستان با روحانی دیدار کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، سفیران جدید جمهوری اسلامی ایران در کشورهای فرانسه و تاجیکستان روز شنبه و پیش از عزیمت به محل مأموریت خود با رئیس جمهور دیدار و گفتگو کردند.

حجت الاسلام حسن روحانی در این دیدار، ضمن آرزوی موفقیت برای سفرای جدید کشورمان در فرانسه و تاجیکستان، از آنان خواست ضمن معرفی توانمندی‌ها و ظرفیت‌های کشورمان به سرمایه گذاران و بخش‌های خصوصی و دولتی محل مأموریت خود، بیش از پیش برای توسعه، تقویت و تحکیم روابط و مناسبات همه جانبه با آن کشورها تلاش کنند.

«بهرام قاسمی» سفیر جدید ایران در فرانسه و «محمد تقی صابری» سفیر جدید ایران در تاجیکستان نیز در این دیدار ضمن ارائه گزارشی از وضعیت روابط ایران با کشورهای محل مأموریت خود در زمینه‌های مختلف، بر تلاش و جدیت در راستای توسعه مناسبات اقتصادی و همکاری‌های همه جانبه ایران با دیگر کشورها تاکید کردند.