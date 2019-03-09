به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم گرامیداشت پانزدهمین سالروز تأسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، روز دوشنبه ۲۰ اسفند با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از نمایندگان مجلس در باغ کتاب تهران برگزار می‌شود.

این برنامه با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چهره‌های حوزه تصویرسازی وکارتون، مسئولان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و کتابداران کتابخانه‌های عمومی همراه خواهد بود.

در حاشیه این مراسم، برنامه اختتامیه چهارمین «دوسالانه بین‌المللی کارتون کتاب» نیز با معرفی ۳ اثر به‌عنوان آثار برگزیده و ۵ اثر به‌عنوان آثار قابل‌تقدیر برگزار می‌شود که بر این اساس ۱۸۰۰ یورو به نفر اول، ۱۳۰۰ یورو به نفر دوم، ۹۰۰ یورو به نفر سوم و همچنین پنج جایزه ۴۰۰ یورویی به برگزیدگان این چهارمین دوسالانه کارتون کتاب اهدا خواهد شد.

در چهارمین «دوسالانه بین‌المللی کارتون کتاب» ۷۳۳ هنرمند از ۷۳ کشور دنیا شرکت کردند که تعداد کل آثار ارسالی ۲ هزار و ۴۹ اثر بوده است. هنرمندان ایرانی شرکت کننده ۲۳۷ نفر و هنرمندان خارجی شرکت کننده ۴۹۶ نفر بودند و بیشترین شرکت کنندگان خارجی از کشور ترکیه با ۸۰ نفر، اندونزی ۵۴ نفر، از چین ۳۹ نفر، از هند ۳۲ نفر و از برزیل ۳۱ نفر هستند.

دوسالانه بین‌المللی کارتون کتاب با هدف استفاده از ظرفیت کارتون و کاریکاتور برای ترویج فرهنگ مطالعه از سوی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار شد که نخستین دوره این دوسالانه سال در ۱۳۸۹ با حضور کارتونیست‌هایی از ۵۳ کشور جهان، دومین دوره آن در سال ۱۳۹۳ با مشارکت هنرمندانی از ۶۴ کشور و سومین دوره این دوسالانه در سال ۱۳۹۵ با مشارکت هنرمندانی از ۷۴ کشور جهان برگزار شده بود.

مراسم گرامیداشت پانزدهمین سال تأسیس نهاد کتابخانه‌ها و اختتامیه چهارمین دوسالانه بین‌المللی کارتون کتاب روز دوشنبه ۲۰ اسفند از ساعت ۹:۳۰ در مجموعه باغ کتاب تهران واقع در میدان ونک، بزرگراه حقانی، مسیر غرب به شرق، بعد از تقاطع بزرگراه شهید مدرس، خروجی کتابخانه ملی برگزار می‌شود.