تعطیلی اجراهای تئاتر مولوی در روز یکشنبه ۱۹ اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، اجراهای تالار مولوی به دلیل مصادف شدن با شب شهادت حضرت امام حسن عسگری (علیه السلام) در روز یک شنبه ۱۹ اسفند، تعطیل است.

اجرای نمایش «آرایشگر» به کارگردانی حجت حسینی و نیز دومین روز جشنواره تئاتر بانو از روز دوشنبه ۲۰ اسفند از سر گرفته می‌شود.

از علاقمندان دعوت می شود برای دیدن نمایش های دومین روز جشنواره تئاتر بانو و همچنین اجرای عمومی نمایش «آرایشگر» که همه روزه -به جز شنبه ها- در ساعت ۱۸ در مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران به صحنه می رود به این مرکز به نشانی خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، جنب باشگاه دانشجویان، مرکز تئاتر مولوی مراجعه کنند.