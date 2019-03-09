به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر کمالی زاده پیش از ظهر شنبه در همایش «نقش بازاریابی شهری در توسعه سرمایه‌گذاری و گردشگری»، با اشاره به اهمیت زمان، هزینه و کیفیت در اجرای پروژه‌های شهری، اظهار کرد: برای افزایش تعداد سرمایه‌گذاران بخش خصوصی پروژه‌های شهری خوبی تعریف‌شده است.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت جذب مشارکت‌های بخش خصوصی در پروژه‌های حوزه حمل‌ونقل عمومی و گردشگری، گفت: این قبیل اقدامات مشترک موجب سرعت بخشیدن به اجرای پروژه‌های تعریف‌شده در شهر می‌شود.

شهردار کرج در خصوص اهمیت توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی موجود در کرج برای پیشبرد بیشتر پروژه‌های مشارکتی با بخش خصوصی، افزود: در این میان جذب سرمایه‌گذار با توجه به شرایط اقتصادی کشور با موانع و دشواری‌هایی همراه است در این حوزه نمی‌توان به ریسک‌ها بی‌توجه بود زیرا این التهابات کار سرمایه‌گذاری را با مشکل مواجه می‌کند.

کمالی زاده در بخش دیگری اشاره کرد: سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری کرج گام‌های مثبتی برای جذب سرمایه‌گذاران برداشته‌شده است، هدف عالی افزایش انگیزه و اعتماد سرمایه‌گذاران برای مشارکت هر چه بیشتر در پروژه‌های شهری است.

وی همچنین از آمادگی شهرداری برای استقبال از سرمایه‌گذاران خبر داد و گفت: پیمودن مسیر توسعه همه‌جانبه کلان‌شهر کرج در دستور کار است، همچنین سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که موردتوجه ما است.

شهردار کرج با تأکید بر اینکه شهر کرج درزمینهٔ گردشگری ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های ویژه‌ای دارد، گفت: این ظرفیت‌ها اغلب ناشناخته باقی‌مانده است.

کمالی زاده با این توضیح که یکی از مهم‌ترین پروژه‌های گردشگری این شهر تله‌کابین بیلقان است، بیان کرد: در حال حاضر به دنبال سرمایه‌گذار برای اجرای این پروژه هستیم.

وی ابراز امیدواری کرد با همکاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان البرز که عهده‌دار مسئولیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است رقابتی را ایجاد کنیم تا سمینارهای بین‌المللی برای معرفی پروژه‌های شهر و استان برگزار شود.