به گزارش خبرگزاری مهر، اقبال لاهوری پس از طی دوران تحصیلات متوسطه، در سال ۱۸۹۵ میلادی به لاهور رفت و در دانشکده دولتی آن شهر به ادامه تحصیل مشغول شد. در مدت ۵ سال که او در این دانشکده بود، علاوه بر زبان‌های فارسی، عربی، با ادبیات انگلیسی و ادبیات جدید اروپایی آشنایی کامل حاصل کرد و مقدمات فلسفه غرب را فرا گرفت. در دوره فوق لیسانس، علاوه بر تحصیل فلسفه که موضوع اصلی کار او بود، به مطالعه اصول علم اقتصاد و حقوق نیز اشتغال داشت.

استاد او در فلسفه، دانشمند شرق شناس مشهور، سرتوماس آرنولد بود که در طول این دوران به شاگرد خود دلبستگی خاصی پیدا کرده بود. راهنمایی‌ها و تعلیمات او نیز در پرورش استعدادهای ذهنی و فکری اقبال تأثیر بسیار داشت. اقبال لاهوری پس از پایان این دوره از تحصیلات دانشگاهی، در بخش زبان‌های شرقی همان دانشکده دولتی به تدریس پرداخت و عهده‌دار دروسی در زبان عربی، ادبیات انگلیسی، اقتصاد، تاریخ و فلسفه شد. یکی از نخستین کارهای او در این ایام، مقاله‌ای به زبان انگلیسی درباره «انسان کامل» از دیدگاه «عبدالکریم جیلی» بود. از این دانشمند فقید آثار مختلفی به زیور طبع آراسته شده است.

در این مراسم که روز سه‌شنبه ۲۱ اسفندماه ۱۳۹۷ از ساعت ۱۷ الی ۱۹ برگزار می‌شود، «حسن بلخاری» رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ رضا داوری اردکانی، رئیس فرهنگستان علوم؛ «غلامعلی حداد عادل» رئیس فرهنگستان زبان ادب فارسی؛ محمد بقایی (ماکان)، استاد دانشگاه و اقبال شناس و اصغر دادبه، عضو شورای علمی انجمن سخنرانی خواهند کرد.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در خیابان ولی‌عصر (عج)، پل امیربهادر، خیابان سرلشکر بشیری، پلاک ۷۱ واقع است.