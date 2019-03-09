استان قزوین آماده ارائه خدمات به مسافران نوروزی است

به گزارش خبرنگار مهر، نشست مشترک ارتقا کیفی طرح نوروزی روز شنبه با حضور افشین پیر نون مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین، سرهنگ نصراله بیگلری رئیس پلیس راه استان قزوین، معاونین راهداری و حمل و نقل و رؤسای ادارات شهرستان‌های تابعه و فرماندهان پاسگاه‌های پلیس راه استان در سالن جلسات اداره راهداری شهرستان قزوین برگزار شد.

افشین پیر نون در این نشست با اعلام آمادگی برای اجرای طرح نوروزی اظهار داشت: نقش شاهراه ارتباطی محورهای مواصلاتی استان قزوین با یازده استان کشور و همچنین تردد بالای این محورها موقعیت حساس و جایگاه ویژه استان را دوچندان می‌کند.

وی تصریح کرد: یکی از مهمترین اهداف ما از اجرای طرح نوروزی ارتقا سطح خدمات ارائه شده در ایام نوروز به هموطنان و همچنین کاهش تلفات جاده‌ای با ارائه راهکارهای مقابله و پیشگیری از سوانح در ایام نوروز است.

پیر نون بیان کرد: با توجه به پیش رو بودن سفرهای نوروزی ادارات ستادی و شهرستانی با آمادگی کامل فعالیت خود را در خصوص خدمت رسانی به هموطنان ادامه خواهند داد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین یادآور شد: تلاش می‌کنیم با افزایش هماهنگی، تعامل و هم افزایی با سایر دستگاه‌های خدمات رسان شاهد ارتقا سطح رضایت مسافران نوروزی باشیم.

وی با اشاره به تمهیدات پیش بینی شده در محورهای مواصلاتی استان افزود: روان سازی ترافیک جاده‌ای، خدمات امداد خودرو و جرثقیل‌های امداد جاده‌ای در محورهای استان، بازدید از مجتمع‌های خدماتی و رفاهی بین راهی، آماده سازی و مبلمان راه‌ها نظیر خط کشی راه‌ها، ساماندهی علائم افقی، عمودی و تجهیزات ایمنی در راه‌ها، پاکسازی حاشیه راه‌ها، رنگ آمیزی پایه علائم هشدار دهنده و آشکار سازی نقاط پرحادثه از اقدامات این اداره کل برای ارتقا ایمنی مسافران است.

پیر نون گفت: ۲۶ راهدارخانه در استان با استفاده از ۳۰۰ نفر نیروی راهداری، ۲۸۰ دستگاه خودروی سبک و سنگین و نیمه سنگین آماده خدمت رسانی به هموطنان در ایام نوروز هستند.

وی یادآور شد: نحوه سرویس دهی به منظور ارائه خدمات مناسب به مسافران با در نظر گرفتن امکانات تلفن گویا صندوق‌های انتقادات و پیشنهادات و بهره گیری از سامانه اطلاع رسانی ۱۴۱ راه‌های استان و کشور، سامانه ۳۰۰۰۱۴۳ پل ارتباطی اداره راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان قزوین با مسافران، سامانه ۳۰۰۰۷۰۷۰ برای ارتباط مردمی و اعلام نظر جهت وضعیت نمازخانه‌ها و مساجد بین راهی، سامانه پیام کوتاه نظارت مردمی ۱۱۰۱۲۰ پلیس راه به منظور جلب مشارکت مردمی در افزایش ایمنی سفر و کاهش تصادفات پیش بینی شده است.