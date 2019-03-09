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۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۰۸

وزیر مهاجرت لبنان:

مفسدان شبیه داعشند/ «نصرالله» انگشت روی زخم گذاشت

مفسدان شبیه داعشند/ «نصرالله» انگشت روی زخم گذاشت

وزیر مهاجرت لبنان ضمن تقدیر از سخنان دبیر کل حزب الله لبنان در سخنان روز گذشته اش مبنی بر ضرورت مبارزه با فساد در لبنان، خطر مفسدان را همانند داعش توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، غسان عطا الله وزیر مهاجرت لبنان تاکید کرد: نبردهایی که ما به خاطر آزادسازی انجام دادیم با هدف حفظ کشور بود. وجود دشمن در سرزمین ما هدفش نابودی بود و وجود فساد در مؤسسات و نهادها نیز همان نقش دشمن را دارد.

وی افزود: سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در سخنان روز گذشته خود درباره فساد دقیقاً به مشکل اشاره کرد و انگشت بر روی زخم گذاشت. ما در مبارزه با فساد نمی‌توانیم تأخیر کنیم زیرا شبیه جنگ آزادسازی است و باید هرچه سریع‌تر انجام شود به ویژه که ملت لبنان ناامید شده اند.

عطاالله گفت: حزب الله و جریان ملی آزاد لبنان مجدداً ثابت کردند که در یک جبهه هستند. ادامه شیوه حکومت قبلی ممکن نیست. مفسدان در لبنان شبیه داعش هستند و مردم از آنها می‌ترسند.

شایان ذکر است که سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز گذشته در سخنانی اعلام کرده بود: مبارزه با فساد یک تکلیف و جهاد محسوب می‌شود و بدون شک ارزش آن کمتر از ارزش مبارزه با اشغالگران نیست. ما لبنانی‌ها در زمره افرادی هستیم که جگرگوشه‌های خود را برای حفظ میهن‌مان فدا کردیم و اکنون نیز در راستای همین هدف باید به مبارزه با فساد برویم.

کد مطلب 4563332

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