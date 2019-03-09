مفسدان شبیه داعشند/ «نصرالله» انگشت روی زخم گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، غسان عطا الله وزیر مهاجرت لبنان تاکید کرد: نبردهایی که ما به خاطر آزادسازی انجام دادیم با هدف حفظ کشور بود. وجود دشمن در سرزمین ما هدفش نابودی بود و وجود فساد در مؤسسات و نهادها نیز همان نقش دشمن را دارد.

وی افزود: سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان در سخنان روز گذشته خود درباره فساد دقیقاً به مشکل اشاره کرد و انگشت بر روی زخم گذاشت. ما در مبارزه با فساد نمی‌توانیم تأخیر کنیم زیرا شبیه جنگ آزادسازی است و باید هرچه سریع‌تر انجام شود به ویژه که ملت لبنان ناامید شده اند.

عطاالله گفت: حزب الله و جریان ملی آزاد لبنان مجدداً ثابت کردند که در یک جبهه هستند. ادامه شیوه حکومت قبلی ممکن نیست. مفسدان در لبنان شبیه داعش هستند و مردم از آنها می‌ترسند.

شایان ذکر است که سید حسن نصرالله دبیر کل حزب الله لبنان روز گذشته در سخنانی اعلام کرده بود: مبارزه با فساد یک تکلیف و جهاد محسوب می‌شود و بدون شک ارزش آن کمتر از ارزش مبارزه با اشغالگران نیست. ما لبنانی‌ها در زمره افرادی هستیم که جگرگوشه‌های خود را برای حفظ میهن‌مان فدا کردیم و اکنون نیز در راستای همین هدف باید به مبارزه با فساد برویم.