پیکر ۴ شهیدگمنام دوران دفاع مقدس وارد گلستان شد

به گزارش خبرنگار مهر بعدازظهر شنبه پیکر چهار شهید گمنام دوران مقدس با استقبال مردم وارد گلستان شد.

مراسم استقبال با حضور اقشار مختلف مردم در میدان بسیج گرگان برگزار و همچنین مراسم وداع با این شهدای گمنام شامگاه شنبه در امامزاده عبدالله (ع) گرگان برگزار می‌شود.

پیکر دو تن از این شهدا صبح فردا (یکشنبه) ساعت ۸:۳۰ از محل معراج شهدای گرگان به سمت دانشگاه پیام‌نور انجیرآب گرگان منتقل و مراسم تشییع و تدفین هم ساعت ۱۰:۳۰ در دانشگاه انجام می‌شود.

یکی از این دو شهید گرانقدر در عملیات ایذایی والفجر هشت در منطقه بوارین با ۲۰ سال سن و شهید والامقام دیگر در عملیات محرم، منطقه شریانی با ۲۴ سال به شهادت رسیدند.

همچنین عصر شنبه، دو شهید دیگر تحویل مردم شهرستان گنبدکاووس خواهد شد که مراسم استقبال، ساعت ۱۷ در خیابان طالقانی شرقی مقابل دادگاه انقلاب این شهرستان به طرف مصلی امام جعفر صادق (ع) و وداع هم امشب همزمان با نماز مغرب و عشاء در مصلی نماز جمعه برگزار می‌شود

پیکر این دو شهید دفاع مقدس هم، فردا ساعت ۹ صبح از بیمارستان طالقانی گنبد به سمت دانشگاه آزاد واحد گنبد تشییع می‌شود.