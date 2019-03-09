نمایشگاه «تحقق اهداف انقلاب اسلامی» در مناطق عملیاتی دفاع مقدس

علیرضا ابهری به خبرنگار مهر گفت: نمایشگاه مذکور در یادمان‌های دفاع مقدس همچون اروندکنار، هویزه، شلمچه، اردوگاه شهید باکری خرمشهر، دوکوهه، اردوگاه شهید باکری دزفول و اردوگاه شهید کاظمی اهواز راه اندازی شده است.

به گفته وی، نمایشگاه تحقق اهداف انقلاب اسلامی به مناسبت فرارسیدن چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و بیان دیدگاه‌های رهبرمعظم انقلاب اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی راه اندازی شده است.

ابهری افزود: این نمایشگاه‌ها که برای سومین سال پیاپی و با همکاری حوزه علمیه کشور و با مدیریت بنیاد فرهنگ و اندیشه انقلاب اسلامی در مناطق عملیاتی دفاع مقدس راه اندازی شده در روزهای منتهی به نوروز، میزبان زائران راهیان نور است.

وی اظهار کرد: امسال با توجه به بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی که ازسوی رهبر معظم انقلاب اسلامی منتشر شد، تلاش داریم که با استفاده از راویان توانمند و تابلو نوشته‌هایی که در این نمایشگاه‌ها نصب شده، بیانات رهبرمعظم انقلاب اسلامی را برای زائران راهیان نور شرح دهیم.

مسئول نمایشگاه تحقق اهداف انقلاب اسلامی تاکید کرد: این نمایشگاه که از ۱۶ اسفندماه جاری برپا شده تا ایام منتهی به نوروز دایر خواهد بود، در یادمان‌هایی همچون هویزه و پادگان دوکوهه، فعالیت این نمایشگاه در ایام نوروز نیز ادامه دارد.

ابهری با اشاره به استقبال زائران راهیان نور از این نمایشگاه گفت: پارسال بیش از ۲ هزار زائر از این نمایشگاه در یادمان هویزه بازدید کردند که پیش بینی می‌شود امسال آمار بازدیدکنندگان افزایش چشمگیری داشته باشد.