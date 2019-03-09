  1. ورزش
  2. توپ و تور
۱۸ اسفند ۱۳۹۷، ۱۵:۱۱

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی بانوان اعلام شد

اسامی بازیکنان دعوت شده به اردوی تیم ملی بانوان اعلام شد

اسامی بازیکنان تیم ملی والیبال بانوان برای حضور در اردوی آماده سازی اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله اول اردوی بانوان ایران روز ۱۹ اسفند ماه آغاز می‌شود.

اسامی بازیکنان دعوت شده به این اردو به شرح زیر است:

* تهمینه درگزنی، فاطمه امینی، زهرا بخشی، زهرا زهدی، زهرا مغانی از تهران
* مهتا یحیی پور از البرز
* مهتاب رحمانی از کرمانشاه
* شبنم علیخانی، مائده برهانی، ندا چملانیان، فاطمه صفری، فرزانه زارعی، مائده اسکندری، محدثه مشتاقی، مونا دریس محمودی، زهرا شیری، فرزانه مرادیان، فرناز ساعی، فاطمه عنایت از اصفهان
* نگین شیرتری، الهه پور صالح از گیلان
* فاطمه حسنی از کرمان
* سودابه باقرپور از مازندران
* مهسا صابری، مونا آشفته از گلستان
* مهسا کدخدا از خراسان جنوبی
* الهه فلاح، نگار کیانی، ریحانه کریمی از فارس
* زهرا صالحی از خراسان رضوی
* زهرا کریمی از مرکزی
* فاطمه سلگی از لرستان
* معصومه اسماعیلی، اسماً سعیدی از آذربایجان غربی
‌* آیتک سلامت، حانیه محتشمی زاده از آذربایجان شرقی

کد مطلب 4563347

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها