تولید جلبک و کشت گیاهان دریایی در استان بوشهر گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند ظهر شنبه در نشست منطقه ویژه علم و فناوری خلیج فارس بوشهر اظهار داشت: استان بوشهر در دریا و ساحل دارای ظرفیت‌های بسیار خوبی است که باید بهره لازم را از این ظرفیت‌ها برد.

وی دریا و گرما را از داشته‌های استان بوشهر دانست و اضافه کرد: ساحل و دریا ظرفیت بسیار خوبی است که نباید تنها به صید و پرورش آبزیان بسنده کرد و باید از روش‌های نوین برای تولید و اشتغال در این حوزه بهره برد.

استاندار بوشهر با اشاره به سرمایه‌گذاری صورت گرفته در بخش‌های تولید محصولات کشاورزی و آبزیان خاطرنشان کرد: پرورش آرتمیا دارای ارزش اقتصادی و غذایی بالایی نسبت به میگو است و علاوه بر ارزآوری، سبب توسعه و اشتغال پایدار می‌شود.

وی با اشاره به حمایت مناسب و کافی از اجرای طرح‌های علمی و فناورانه توسط دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش بنیان در استان بوشهر، خواستار تدوین نقشه راه زیست فناورانه استان بوشهر شد.

گراوند تاکید کرد: تولید جلبک‌های دریایی، کشت گیاهان ترکیبی و شور ورز از ظرفیت‌های مهم استان بوشهر است که باید تلاش شود تا شاهد توسعه سرمایه‌گذاری در این بخش باشیم.

استاندار بوشهر با استقبال از راه‌اندازی کشتی تحقیقاتی و تخصصی تصریح کرد: تولید، اشتغال، نوآوری و خلاقیت در شرکت‌های دانش‌بنیان باید دنبال شود و هیچ محدودیت اعتباری برای اجرای این طرح‌ها نخواهیم داشت.