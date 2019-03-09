جزئیات اختتامیه شانزدهمین جشنواره ملی ره آورد سرزمین نور تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار یعقوب سلیمانی با تاکید بر تأثیر گذاری جشنواره ره آورد سرزمین نور در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، گفت: جشنواره ره آورد سرزمین نور توانسته در طول سال‌های گذشته، علاقمندان و هنرمندان زیادی را برای تولید آثار ادبی و هنری با موضوع راهیان نور و دفاع مقدس تشویق کند.

وی افزود: جشنواره ره آورد سرزمین نور گاهی مؤثر در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است که در امتداد راهیان نور واقع شده است.

سردار سلیمانی اظهار کرد: در حال حاضر علاقمندان و زائران راهیان نور می‌توانند با تولید آثار ادبی و هنری، آثارشان را جهت شرکت در هفدهمین دوره جشنواره ره آورد سر زمین نور، به دبیرخانه این جشنواره ارسال و یا از طریق سایت اطلاع رسانی آثار خود را به ثبت برسانند.

فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه و بسیج با بیان اینکه آئین اختتامیه شانزدهمین دوره جشنواره ره آورد سرزمین نور امسال در اردوگاه شهید باکری خرمشهر برگزار می‌شود، اظهار کرد: ۲۰ اسفند ماه جاری، آغاز حرکت رسمی کاروان‌های راهیان نور از سراسر کشور است و در ۲۱ اسفند، اختتامیه جشنواره ملی ره آورد سرزمین نور و تجلیل از برگزیدگان برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: در ۲۲ اسفندماه جاری نیز ویژه برنامه جشنواره ملی ره آورد سرزمین نور به میزبانی استان اصفهان برگزار می‌شود ضمن آنکه در ۲۳ اسفند میزبان برگزاری ویژه برنامه جشنواره ملی ره آورد سرزمین نور، رادیو قرآن و با موضوع نقش قرآن در دفاع مقدس است.

فرمانده قرارگاه مرکزی راهیان نور سپاه و بسیج تصریح کرد: در ۲۴ اسفند ماه جاری ویژه برنامه جشنواره ملی ره آورد سرزمین نور به میزبانی استان خوزستان برگزار می‌شود و ارتش جمهوری اسلامی نیز در ۲۵ اسفند، میزبان برگزاری ویژه برنامه جشنواره ملی ره آورد سرزمین نور خواهد بود.

سردار سلیمانی افزود: ۲۶ اسفند ماه جاری برگزاری ویژه برنامه جشنواره ملی ره آورد سرزمین نور به میزبانی ناجا خواهد بود و حوزه علمیه سراسر کشور نیز در ۲۷ اسفند میزبان برگزاری ویژه برنامه جشنواره ملی ره آورد سرزمین نور است.

وی اظهار کرد: ۲۸ اسفند ماه برگزاری ویژه برنامه جشنواره ملی ره آورد سرزمین نور به میزبانی استان مازندران انجام می‌شود.