به گزارش خبرنگار مهر، عزیز الله شهبازی پیش از ظهر شنبه در جلسه هماهنگی و استقبال از سفرهای نوروزی که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، اظهار کرد: از معاونت‌های سیاسی و عمرانی استانداری انتظار داریم که تا پایان سال نشست‌های تخصصی ویژه این ایام را برگزار کنند.

وی با تأکید بر اینکه در حال حاضر تیم جوانی مسئولیت اداره استان البرز را عهده‌دار هستند، گفت: امید است در قالب به‌کارگیری این نیروها باانگیزه و نشاط بیشتری پیش رویم و وظیفه سنگینی که در برابر جمعیت سه‌میلیون‌نفری استان عهده‌دار هستیم را با خیر و نیکی به سرانجام برسانیم.

استاندار البرز بیان کرد: سال آتی انتخابات مهم و سرنوشت سازی را در پیش داریم، از سویی دیگر سال سختی را پشت سر گذاشته‌ایم و در این راستا مسائلی که به‌واسطه خروج کشورهای عضو برجام از این تعهدنامه صورت گرفت به‌نوعی پدافند غیرعامل را برای آینده ما رقم زد که در سطوح مختلف با تعامل و وحدت آن را اجرایی کرده‌ایم.

شهبازی با اشاره به اینکه علی‌رغم فشارهای وارده از سوی معاندان هیچ‌کدام از پیش‌بینی‌های آن‌ها و مستکبران تحقق پیدا نکرده است، افزود: جمهوری اسلامی ایران بااقتدار و در سایه اتحاد و انسجام اهداف خود را پیش می‌برد.

شهبازی تأکید کرد که در البرز باوجود مساحت کم این استان، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بزرگی در دل حوزه‌های کشاورزی، صنعتی، گردشگری و یا سرمایه انسانی نهفته است، گفت: در حال حاضر خلاء بزرگی در سرمایه‌گذاری و توجه به گردشگری البرز وجود دارد که در این راستا با توجه به ظرفیت‌های طبیعی موجود باید تدابیر ویژه‌ای پیش‌بینی‌شده و از سوی معاونت هماهنگی امور عمرانی دنبال شود.

استاندار البرز از ناظران بهداشت درخواست کرد که نظارت دقیقی بر غذاخوری‌ها و اغذیه‌فروشی‌های بین‌راهی داشته باشند وی ادامه داد: در تعطیلات نوروز ۹۷ بیش از ۳۵ میلیون تردد درراه‌های مواصلاتی استان البرز به ثبت رسید، با توجه به جاذبه‌های طبیعی موجود استان و از سویی دارا بودن صنایع‌دستی و بومی باید اقداماتی صورت گیرد که البرز مقصد گردشگری باشد زیرا در غیر این صورت مسافران عبوری هیچ‌گونه منفعتی برای البرز نخواهند داشت.

استاندار البرز در بخش دیگری بر اهمیت راه‌اندازی بازارچه‌های صنایع‌دستی، محصولات بومی و محلی برای جذب مسافران نوروزی اشاره کرد و گفت: با همکاری شهرداران و فرمانداران این موارد در سطح شهرها ایجاد می‌شود.

شهبازی با تأکید بر اهمیت برقراری امنیت و آرامش در استان البرز، افزود: داشتن تدابیر و اجرای برنامه‌ریزی دقیق در این خصوص نیاز است و مسئولان استان باید با شفاف‌سازی عملکرد خود از افکار عمومی ابهام‌زدایی کنند و این امر در قالب تعامل با رسانه‌ها و پاسخگویی به سوالات آن‌ها محقق می‌شود.

وی از ناظران بهداشت درخواست کرد که نظارت دقیقی بر غذاخوری‌ها و اغذیه‌فروشی‌های بین‌راهی داشته باشند و گفت: این ناظران مسئول تأمین و حفاظت سلامت مردم هستند.

استاندار البرز با این توضیح که در البرز افراد ذی‌نفوذ و ارزشمند وجود دارند که می‌توان از ظرفیت و توان فکری آن‌ها بهره‌برداری کرد، افزود: در این میان مسئولیت‌ها مشخص است و به‌طورقطع هیچ مسئولی در حیطه اختیارات دیگری دخالت نمی‌کند.

شهبازی در مورد جایگاه فرمانداران و تفویض اختیار به آن‌ها نیز گفت: به این مهم عقیده راسخ دارم اما در کنار آن بر کار فرمانداران و عملکرد آن‌ها نظارتی دقیق خواهم داشت.

مسئولان ارشد نظام از تشکیل صف‌های توزیع مواد غذایی ناراحت هستند باید با مدیریت صحیح این نگرانی‌ها را رفع کرد وی در تکمیل سخنان خود در بخشی دیگر به نشستی که با مدیران بانک‌های استان داشته است اشاره کرد و گفت: باید بر وضعیت دستگاه‌های عابر بانک و خودپرداز در ایام پایانی سال نظارت کافی اعمال شود.

استاندار البرز با تأکید بر اهمیت سوخت‌رسانی در سطح استان، بیان کرد: در حوزه آب نیز مشکلی وجود ندارد ولی فرهنگ صرفه‌جویی باید نهادینه شود.

شهبازی در خصوص نظارت دقیق معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری بر جلسات کمیسیون ماده پنج و امور زیربنایی، گفت: هدف مهم در این رابطه حفظ ارزش‌افزوده بالای اراضی البرز است تا جلوی استفاده برخی افراد از این موارد گرفته شود.

وی در خصوص تأمین گوشت موردنیاز استان با اشاره به اینکه مانعی در این خصوص وجود ندارد، افزود: در توزیع این اقلام داشتن برنامه‌ریزی بیشتر اهمیت دارد.

استاندار البرز با برشمردن این نکته که مسئولان ارشد نظام از تشکیل صف‌های توزیع مواد غذایی ناراحت هستند، افزود: باید با مدیریت صحیح این نگرانی‌ها را رفع کرد.

شهبازی ادامه داد: در سطح شهرها کلید طلایی در دست شهرداران است، در این میان شهرداران در کنار فرمانداران با حضور میدانی در سطح شهرها و اماکن عمومی به‌خصوص در روزهای تعطیلات نوروزی می‌توانند از مسائل و مشکلات موجود در دل جامعه باخبر شوند.