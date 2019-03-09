کشف بیش از ۱۶۷ هزار لیتر سوخت قاچاق در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار احمد طاهری اظهار داشت: مأموران انتظامی استان سیستان و بلوچستان در یک هفته گذشته ۱۶۷ هزار و ۳۶ لیتر انواع سوخت قاچاق را کشف کردند.

وی افزود: در حال حاضر پلیس سیستان و بلوچستان طرح جمع آوری باک‌های اضافی و شناسایی دپوهای سوخت را در دستور کار دارد و گشت‌های ویژه ای را در این خصوص به ویژه در گلوگاه‌های مرزی فعال کرده است ودر مدت مذکور تعداد ۵ دپوی غیر مجاز سوخت شناسایی، ۱۵ باک اضافه کشف و ۵ دستگاه تریلی تانکر دار توقیف شده‌اند.

جانشین انتظامی سیستان و بلوچستان در پایان توصیه کرد: هموطنان عزیز از کارت‌های سوخت شخصی خود استفاده کنند و از در اختیار قرار دادن این کارت‌ها به افرادی که اقدام به قاچاق سوخت کرده و به اقتصاد کشور لطمه می‌زنند خودداری کنند.