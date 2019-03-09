پیشرفت روند تسهیلات مسکن مهر پردیس/پرداخت ۹۰ درصد تسهیلات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، ندا کسری کرمانشاهی با بیان اینکه روند پرداخت تسهیلات مربوط به پروژه‌های مسکن مهر در شهر جدید پردیس از روند پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها پیشی گرفته است، اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد مجموع تسهیلات پرداخت شده به پروژه‌های طرح مسکن مهر در شهر جدید پردیس به بیش از ۹۰ درصد تسهیلات پیش بینی شده برای پروژه‌های تعریف شده رسیده و این در حالی است که به نظر می‌رسد پیشرفت فیزیکی پروژه‌های مسکونی این شهر در مرز ۸۰ درصد قرار گرفته است.

وی ادامه داد: مطابق با بررسی‌ها روند ساخت و ساز در شهر جدید پردیس طی مدت اخیر سرعت گرفته است. یکی از مهم‌ترین دلایل تسریع روند ساخت و سازها در این شهر جدید، یارانه مناسبی است که از سوی دولت برای پروژه‌های مسکونی آن در نظر گرفته شده است.

رئیس اداره کل تسهیلات تبصره‌ای این بانک با بیان اینکه اختصاص یارانه مناسب از سوی دولت به پروژه مسکن مهر این شهر جدید منجر به افزایش سرعت گیری خدمات رسانی شده اظهار کرد: علاوه بر این، مطابق با مصوبه‌ای از سوی دولت، متقاضیانی که واحدهای مسکن مهر آنها در شهر جدید پردیس آماده شده اما آورده نقدی اولیه آنها کمتر از سطح مورد نظر بوده به عنوان مثال فقط ۲ میلیون تومان به پروژه پرداخت کرده‌اند و با وجود اخطارهای متعدد برای افزایش سطح آورده نقدی، تاکنون اقدامی نکرده‌اند، از لیست متقاضیان مؤثر حذف می‌شوند و به جای آن متقاضیان دیگری که آورده نقدی شأن به اندازه ارقام اعلام شده از سوی شرکت عمران شهر جدید پردیس است، در این پروژه‌ها جایگزین می‌شوند. این جا به جایی باعث می‌شود سرعت تکمیل واحدهای مسکونی مهر در شهر جدید پردیس افزایش پیدا کند و مراحل نهایی برای خاتمه این پروژه‌ها بدون معطلی طی شود.

به گفته وی در نتیجه، روند تکمیل وجوه متقاضیان سرعت گرفته و به بیش از ۹۰ درصد رسیده است.

کرمانشاهی با بیان اینکه تکمیل وجوه متقاضیان طرح مسکن مهر در شهر جدید پردیس منجر به باز شدن دست سازنده‌ها به لحاظ تأمین مالی شده است، تصریح کرد: از طرف دیگر سازنده‌هایی که به هر دلیلی پروژه‌های آنها پیشرفت مناسبی نداشته و راکد مانده است خلع ید شدند و سازنده دیگری با کارنامه کاری قابل قبول جای آنها را گرفته است. این تحول فنی در مسکن مهر پردیس نیز به نوبه خود نقش قابل توجهی در سرعت گیری روند ساخت و سازها داشته است.

وی از اختصاص تخفیف و اعتبار لازم برای سازندگان پروژه‌های مسکن مهر نیز خبر داد و افزود: برای تکمیل پروژه‌های شهر جدید پردیس تخفیفات و اعتبارات مناسبی در نظر گرفته شده است به عنوان مثال سازندگان برای برخی تجهیزات همچون موتور آسانسور، رادیاتور، پکیج و … از امکاناتی همچون خرید اقساطی یا خرید به قیمت عمده برخوردار شده‌اند.