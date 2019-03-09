به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سهراب بهرامی ایجاد امنیت و آسایش برای مردم را از وظایف ذاتی پلیس دانست و اظهار داشت: با خطراتی که مواد محترقه در جامعه ایجاد می‌کند، متأسفانه همچنان، هر ساله شاهد سوختگی‌های شدید و ایجاد ضایعات غیر قابل جبران هستیم.

وی با اشاره به اینکه نگهداری و فروش مواد محترقه به عنوان قاچاق و جرم محسوب می‌شود، افزود: مواد محترقه چون از راه‌های غیر قانونی به کشور وارد می‌شود با فروشندگان و توزیع کنندگان آن به عنوان قاچاقچی رفتار و برخورد می‌شود.

رئیس پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی ناجا با تذکر جدی به قاچاقچیان مواد محترقه، از قاطعیت پلیس برای برخورد با این افراد خبر داد و گفت: با واحدهای صنفی که اقدام به نگهداری مواد محترقه کنند، برخورد قانونی می‌شود.

این مقام ارشد انتظامی با تاکید بر تشدید مقابله با قاچاقچیان مواد محترقه، از اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا با اولویت مواد محترقه در سراسر کشور خبر داد و گفت: پلیس با کسانی که اقدام به نگهداری، فروش و توزیع این مواد کنند، مقابله جدی می‌کند.

وی با اشاره به اینکه این طرح سراسری در حال حاضر در همه استان‌های کشور در حال اجراست، افزود: از اول سال تاکنون هر سه ماه یک طرح با عنوان مبارزه با قاچاق کالا با اولویت کالاهای ممنوعه که یکی از آنها مواد محترقه است، اجرایی می‌شود.