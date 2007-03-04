فقر زدایی مهم ترین دستاورد اردوهای هجرت است

به گزارش خبرگزاری مهر ، نماینده مردم فریدون شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی گفت: از بدو اجرای طرح اردوهای هجرت در کشور بسیجیان با طرح های مختلف در زمینه بهسازی و زیباسازی مدارس ، اجرای پروژه های عمرانی ، آبخیزداری و کشاورزی ، علاوه بر اشتغالزایی ، کمک قابل توجهی به توسعه اقتصادی و فرهنگی کشور کردند که مایه افتخار است .

بهمن محمدی ، خشکسالی و کمبود آب مصرفی برای کشاورزی در برخی روستاهای محروم به ویژه در استانهای جنوبی را از مهمترین مشکلات کشاورزان ذکر کرد و گفت: بسیجیان در قالب اردوهای هجرت بسیج سازندگی با اجرای طرح های بیابان زدایی ، ایجاد قنات ، و اصلاح سیستم آبیاری ، تلاش های فراوانی جهت رفع مشکلات کشاورزان کردند .

وی بر لزوم مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرحهای عمرانی و کشاورزی تاکید کرد و سرمایه گذاری آنها را از راهکارهای توسعه اقتصادی دانست و افزود: مجلس و دولت مصمم هستند تعامل خود را با بسیج افزایش دهند تا خدمات رسانی به ویژه در روستاهای محروم تاثیر بیشتری پیدا کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ، هدفمند کردن یارانه ها از سوی دولت و به کارگیری نیروهای متخصص جوانان بسیجی در قالب اردوهای هجرت بسیج سازندگی به ویژه در عرصه های کشاورزی از دیگر راهکارهای رشد اقتصادی در کشور عنوان کرد و گفت : حضور جوانان فعال در عرصه سازندگی علاوه بر غنی سازی اوقات فراغت ، صرفه اقتصادی دارد .

نماینده مردم فریدون شهر و چادگان در مجلس ، اجرای طرح های کوچک و زودبازده را عاملی برای توسعه سازندگی کشور عنوان کرد و متذکر شد: این طرح ها بر خلاف پروژه های ملی و عظیم با هزینه های کمتر و بازدهی بیشتر با مشارکت بسیجیان قابل اجرا و بهره برداری است .

وی با مثبت ارزیابی کردن عملکرد اردوهای هجرت بسیج سازندگی در سال 85 ، خواستار افزایش کافی بودجه و امکانات از سوی دولت برای اجرای هر چه بهتر طرحهای عمرانی ، کشاورزی ، فرهنگی و بهداشتی شد .