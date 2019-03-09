نگاه دولت به مناطق روستایی راهبردی است/ لزوم تحقق توسعه متوازن

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری ظهر شنبه در بازدید از منطقه تنگ تامرادی شهرستان بویراحمد، افزود: نگاه دولت به مناطق روستایی و عشایری، نگاه به نظام فایده سکونت است و دولت برنامه‌هایی برای ارتقای ظرفیت‌های این مناطق دارد.

امیری با بیان اینکه توسعه متوازن و متناسب از محورهای فعالیت دولت است، خاطرنشان کرد: دولت برای توسعه، اشتغال و ارتقای مناطق روستایی و عشایری طرح‌هایی را اجرایی کرده است.

وی با اشاره به لزوم توسعه متناسب و متوازن در مناطق هدف، عنوان داشت: تحقق عدالت اجتماعی از محورهای مورد تاکید است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور نقش توسعه پایدار و متناسب مناطق روستایی و عشایری در کاهش مهاجرت‌ها را محسوس دانست و عنوان کرد: اگر امکانات و ظرفیت‌های زیرساختی توسعه پایدار روستاها فراهم شود، مهاجرت به شهر کاهش خواهد یافت.

وی افزود: با هدف تولید و اشتغال، ارائه تسهیلات روستایی و عشایری نیز با تخصیص از محل صندوق توسعه ملی محقق شده است.

امیری با اشاره به موارد مطرح شده در این بازدید، عنوان کرد: خواسته‌های مطرح شده توسط متولیان به حق بوده و تأمین نیازها و پیگیری این موارد را وظیفه می‌دانیم.