اعزام ۴۰ کاروان دانشجویی راهیان نور از آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، الیاس گل محمدزاده ظهر امروز در جمع خبرنگاران گفت: ۴۰ کاروان دانشجویی، ۵ کاروان دانش آموزی و محلات به مدت ۶ روز به مناطق عملیاتی اعزام می‌شوند.

وی زمان اعزام دانشجویی را ۱۵ الی ۲۷ اسفند اعلام کرد و گفت: کاروان‌های اعزامی دانش آموزان در دو بخش شمال غرب و جنوب صورت می‌گیرد که اردوی شمال غرب از ۱۲ مهر و جنوب از ۱۵ بهمن شروع شده است.

گل محمدزاده از اجرای طرح شهید باقری خبر داد و افزود: در این طرح افرادی که به صورت خانوادگی درصدد هستند به مناطق عملیاتی اعزام شوند در قالب یک کاروان مجوز گرفته و به صورت گروهی و خانوادگی به این مناطق بروند.

وی از برگزاری نمایشگاه تبیین نقش رزمندگان لشگر عاشورا خبر داد و افزود: یکی از برنامه‌های فرهنگی کاروان‌های راهیان نور برگزاری نمایشگاه تبیین نقش رزمندگان لشگر عاشورا در هشت سال دفاع مقدس است که در اردوگاه شهید باکری برگزار می‌شود

گل محمدزاده با تاکید بر ایمنی کاروان‌های راهیان نور افزود: در اعزام کاروان‌های راهیان نور ایمنی کاروان از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و وسایل نقلیه هر گونه اشکال فنی داشته باشند اجازه نخواهیم داد حرکت کنند و در طول مسیر کاروان‌ها به دقت رصد خواهند شد.

معاون هماهنگ کننده سپاه عاشورا و رئیس ستاد راهیان نور آذربایجان شرقی با اشاره به افزایش کاروان‌های اعزامی راهیان نور خاطرنشان کرد: در اعزام کاروان‌های دانشجویی، محلات و اقشار بیشتر از ۲۵ درصد رشد داشته است.