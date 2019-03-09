تغییر کاربری اراضی و تخریب منابع طبیعی از چالشهای استان قزوین است

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم هفته منابع طبیعی، حفاظت و قانون که با حضور داوود محمدی، سیده حمیده زرآبادی نمایندگان قزوین در مجلس شورای اسلامی، محمد قاسمی دادستان قزوین، احمد زاده دادستان آبیک، فرخزاد معاون عمرانی استاندار، فاطمه خمسه رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، جمعی از دهیاران و مرتع داران در سالن جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد از فعالان عرصه منابع طبیعی استان تجلیل شد.

فاطمه خمسه در این مراسم گفت: بی توجهی به محیط زیست و تخریب منابع طبیعی موجب شده در سال‌های گذشته با افزایش ریزگرد و بیابانی شدن اراضی مواجه شده و برای ایجاد تعادل در طبیعت هزینه‌های سنگینی را متحمل شویم.

وی بیان کرد: تغییرات آب و هوایی موجب شده شاخص‌های زیست محیطی کاهش یافته و به رتبه‌های پایین برسیم و به نظر می‌رسد در عملکرد محیط زیستی سهل انگاری کرده‌ایم که باید آن را جبران کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: بهره برداری بی رویه از منابع طبیعی و ثروت‌های ملی خدادادی موجب شده با چالش‌های جدی در این عرصه مواجه باشیم و در این میان همکاری‌ها نیز مطلوب نیست.

وی بیان کرد: باید در استفاده از ۹۰ هزار هکتار مرتع و ۲۸ هزار هکتار جنگل در استان بخوبی برنامه ریزی کرده و زمینه استفاده درست از این منابع را مهیا کنیم تا این امانت آیندگان از بین نرود.

خمسه یادآور شد: باید برای تخریب جنگل‌ها، اراضی ملی، چرای بی رویه برنامه داشته باشیم و نگذاریم این ثروت‌های ارزشمند به راحتی دچار آسیب شود.

وی اظهار داشت: تغییر اراضی کشاورزی از دیگر چالش‌هایی است که در استان قزوین با آن روبرو هستیم و باید با کمک همه دستگاه‌ها از وقوع این تخریب‌ها بشدت جلوگیری کنیم تا هزینه‌های بیشتری پرداخت نشود.

خمسه اظهار داشت: گاهی اوقات از فشار کار و هجوم افراد متخلف برای نابودی اراضی ملی در سازمان جهاد کشاورزی احساس تنهایی می‌کنیم و انتظار داریم سایر دستگاه‌ها نیز با عزم جدی برای مقابله با تخلف را داشته باشند و با همه توان وارد میدان شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: به نظر می‌رسد بهره برداران فقر معیشتی دارند و به همین دلیل برخی از آنها برای امرار معاش نسبت به تخریب جنگل و یا تغییر کاربری اقدام می‌کنند که در این راستا برای پیشگیری از این کارها نیازمند همکاری دهیاران هستیم.

وی اضافه کرد: استفاده بی رویه از مراتع و جنگل‌ها ما را با چالش‌های جدی روبرو کرده و از رسانه‌ها انتظار داریم در این زمینه مشارکت کرده و اطلاع رسانی درستی داشته باشند.

خمسه از اجرای طرح کاداستر به عنوان راهکاری برای تعیین تکلیف اراضی ملی و حل اختلاف با بهره برداران یاد کرد و اظهارداشت: در اجرای طرح کاداستر نیازمند بازنگری و تسریع در کار هستیم تا اختلاف بخش دولتی و مردم برطرف شود.

وی بیان کرد: ایجاد کمربند حفاظتی، رفع تداخلات اراضی و استفاده از اعتبارات صندوق توسعه ملی از دیگر برنامه‌های پیش بینی شده برای ساماندهی فعالیت‌های منابع طبیعی در استان است.

در ادامه سلخوری نماینده انجمن صنفی مرت عداران استان هم گفت: انجمن کارفرمایان با ۲۹ هزار عضو و یک خانواده ۱۱۰ هزار نفری تشکل توانمندی است که می‌تواند در صیانت از منابع طبیعی به عنوان جامعه محلی مشارکت خوبی داشته باشد.

وی بیان کرد: هرچند مخالف چرا ی دام نیستیم اما عده‌ای حقوق عرفی مردم را زیر پا می‌گذارند و در حالی که ۶۰۰ هزار رأس دام مجاز داریم در مراتع بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار رأس دام دیده می‌شود که این چرا ی بی رویه موجب تضییع شدن حقوق دامدار می‌شود.

سلخوری از مسئولان خواست ضمن برخورد جدی با چرای بی رویه دام از تخریب مراتع جلوگیری کنند.