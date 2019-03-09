باورهای مردم در خصوص کودک همسری اصلاح شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، عبدالرضا چراغعلی در جلسه کارگروه بانوان و خانواده استان اظهار کرد: در کنار وضع قوانین جدید در خصوص کودک همسری، باورهای جامعه هم در این خصوص باید اصلاح شود و این امر نیاز به فرهنگ سازی دارد.

وی افزود: کودک همسری آسیب های متعددی در حوزه سلامت و هم به لحاظ اجتماعی به دنبال دارد از این رو به شدت با آن مخالف هستیم.

چراغعلی ادامه داد: زنانه شدن فقر، گسترش خشونت، خیانت، طلاق، افسردگی، سقط جنین، انزوای اجتماعی، ترک تحصیل و فرار از خانه از جمله آسیب های محتمل در کودک همسری است به همین منظور کمیته ای کارشناسی از دل کارگروه بانوان استان تشکیل و به ما در این خصوص برنامه و راهکار بدهند.

رئیس کارگروه بانوان و خانواده استان گلستان در ادامه با تبریک ایام هفته زن اظهارکرد: در هفته زن دیدارهایی از سوی مدیران استان و شهرستان ها به منظور تجلیل از مادران شهید تحت عنوان دیدار با مادران آسمانی برنامه ریزی شد که برنامه ای بسیار ارزشمند بود و امیدواریم در سالروز میلاد امام علی (ع) و روز پدر هم چنین برنامه ای برای تجلیل از پدران شهید از سوی متولیان امر برنامه ریزی شود.

وی در پایان با بیان اینکه توجه به حقوق زن و بانوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی است، گفت: امروز مفتخریم که یکی از بانوان پرتلاش استان در حوزه های اجتماعی را به عنوان دستیار ویژه استاندار در امور شهروندی معارفه کنیم که این اتفاق را به فال نیک می گیریم و برای خانم رفعتی در این مأموریت مهم، آرزوی توفیق و موفقیت داریم.