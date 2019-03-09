به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان، وحید پورمردان اظهار داشت: یک قلاده پلنگ در منطقه «سرایدان ابتر» ایرانشهر درحاشیه رودخانه «دامن» به دام‌های یکی از دامداران و عشایر منطقه حمله و تعداد ۸ رأس بز را تلف کرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان افزود: کارشناسان محیط زیست شهرستان ایرانشهر پس از وصول گزارش به منطقه اعزام و زیستگاه، محل خسارت، تعداد دام‌های تلف شده ومیزان خسارات وارده را بررسی کردند.

وی ادامه داد: با توجه به پراکنش پلنگ در قسمت‌هایی از منطقه بلوچستان و حضور دامدارها در زیستگاه‌های پلنگ، عدم مراقبت اصولی چوپان‌ها از گله موجب بروز حمله پلنگ به دام‌ها می‌شود.

وی گفت: سیستم غذایی پلنگ متنوع است و از علف خواران کوچک چثه مانند خرگوش تا علف خواران بزرگ چثه مثل قوچ و میش وحشی تغذیه می‌کند اما سرما، تخریب زیستگاه‌ها، کمبود آب و غذا و کاهش طعمه، باعث شده که این حیوان از زیستگاه خود خارج شده و به محل سکونت انسان‌ها نزدیک شود که این امر متأسفانه باعث تعارض بین انسان‌ها و پلنگ شده است.

پورمردان تصریح کرد: استان سیستان و بلوچستان یکی از زیستگاه‌های پلنگ ایرانی در کشور است که در آن مانند سایر زیستگاه‌ها برای حفظ بقا خود با تهدیدات زیادی روبرو هستند.

وی بیان کرد: در حال حاضر مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست از امن ترین زیستگاه‌های پلنگ ایرانی در مقایسه با مناطق آزاد به شمار می‌روند، این در حالی است که گونه پلنگ در برخی از زیستگاه‌های آزاد استان سیستان و بلوچستان نیز حضور داشته و موجب تعارض گونه با دامداران در این مناطق است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست سیستان و بلوچستان ضمن ابراز تأسف از دامداران درخواست کرد: از ورود به مناطق تحت مدیریت سازمان محیط زیست و زیستگاه‌های حساس مناطق استان خودداری و موارد لازم در حفاظت از گله‌های دام را انجام دهند.