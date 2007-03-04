کمیسیون تلفیق با افزایش بودجه کمیته المپیک موافقت نکرد / کاهش بودجه اثرات جبران ناپذیری بر ورزش قهرمانی دارد

دبیرکل کمیته ملی المپیک دراین باره به خبرنگار مهر، گفت : تلاش ها و رایزنی های گسترده ای ازسوی من وسایرمسئولان ورزش کشوربا نمایندگان مجلس شورای اسلامی صورت گرفت تا نگاه ویژه ای به بودجه های ورزشی کشورانجام شود .

علی کفاشیان افزود: با توضیحاتی که درخصوص آثارمخرب کاهش بودجه به نمایندگان کمیسیون تلفیق و سایرنمایندگان ارائه شده بود بسیار امیدواربودیم که کمیسیون تلفیق با کاهش بودجه کمیته ملی المپیک مخالفت کند اما درعمل چنین اتفاقی نیفتاد.



وی خاطرنشان کرد : با توجه به این که بودجه های هربخش درمجلس با توجه به پیشنهادات سازمان مربوط صورت می گیرد کمیته ملی المپیک و فدراسیون های مختلف ورزشی ازمدت ها قبل بودجه های خود را بسته اند و برای هر ریال آن برنامه ریزی کرده اند اما معلوم نیست اگربودجه های کمیته المپیک کاهش یابد چه برسرجایگاه ورزش ایران در آسیا و المپیک خواهد آمد.

کفاشیان تصریح کرد: حفظ ورزش قهرمانی کشور، اعزام های برون مرزی، تقویت ورزش بانوان، پیشرفت رشته های نوپا و پشتیبانی از تیم های ملی و... همگی نیازمند اعتبارات مناسب است و اگرچنین کاهشی برسربودجه ورزشی کشوربیاید شک نداشته باشید که ورزش ایران درمسیرسقوط قرارمی گیرد.

وی یادآور شد: اگر بودجه ای که ازسوی کمیته ملی المپیک و سازمان تربیت بدنی پیشنهاد شده و کمیسیون تلفیق تا این لحظه آن را رد کرده است به دست کمیته ملی المپیک نرسد صدمات غیرقابل جبرانی به ورزش کشور وارد می شود .

کفاشیان تاکید کرد: ازنمایندگان مجلس به خصوص ورزشی ها توقع داریم با کارشناسی و درایت جلوی آسیب ورزش کشور را بگیرند زیرا همواره پیشگیری بهتر از درمان است.