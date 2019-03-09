انتقاد شدید مقام فلسطینی از جانبداری آمریکا از تل آویو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، ریاض المالکی وزیر خارجه تشکیلات خودگردان فلسطین با اشاره به اینکه آژانس امداد رسانی آوارگان فلسطینی (آن روا) به فعالیت خود ادامه می‌دهد از افزایش کمک برخی کشورهای دنیا از جمله ترکیه به این آژانس خبر داد.

وی درباره عادی سازی روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که هیچ کشور عربی اقدام به عادی سازی روابط نکرده است.

المالکی گفت: مشارکت وزیران خارجه کشورهای عربی در نشست ورشو در ۱۳ و ۱۴ فوریه گذشته در کنار بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل به مفهوم عادی سازی روابط با اسرائیل نیست!

وی بر تشکیل کشور مستقل فلسطین بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی تاکید کرد و آن را شرط اصلی برای عادی سازی روابط با اسرائیل دانست.

وی از جانبداری مطلق آمریکا از رژیم صهیونیستی نیز به شدت انتقاد کرد و گفت: آمریکا نقشی در روند صلح ندارد.